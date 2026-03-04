La crainte d'un choc pétrolier frappe les valeurs technologiques asiatiques, tandis que la chute des actions européennes marque une pause

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix pour inclure les échanges européens de la matinée)

* La Corée du Sud s'apprête à subir la plus forte baisse jamais enregistrée

* Le Japon et Taïwan sont également en baisse

* L'or en hausse de 1,5%, rebondissant après la chute de mardi

* Brent à 83,7 $, juste en dessous de ses plus hauts de mardi

* Les actions européennes gagnent 1,5 %, les contrats à terme américains sont en légère hausse

par Alun John et Rae Wee

Les ventes d'actions européennes, durement touchées, ont marqué une pause mercredi alors que l'attention se déplaçait vers l'Asie - y compris un krach record à Séoul, où les investisseurs se sont débarrassés des fabricants de puces, craignant que l'aggravation de la guerre au Moyen-Orient ne crée un choc pétrolier, augmentant l'inflation et retardant les réductions de taux d'intérêt. Selon les traders, ce qui a contribué à ramener un peu de calme en milieu de matinée sur les marchés européens a été un rapport du New York Times selon lequel des agents du ministère iranien du Renseignement auraient contacté indirectement la CIA le lendemain du début des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran, en lui proposant de discuter des conditions de la fin du conflit.

Cela a permis à l'indice européen STOXX 600 de progresser de 1,5 %, bien qu'il ait chuté de 4,6 % lundi et mardi, ce qui représente sa plus forte baisse en deux jours depuis la crise des tarifs douaniers d'avril 2025. .EU

Les prix du gaz en Europe ont baissé un peu TFMBMc1 bien qu'ils soient toujours en hausse de 60% par rapport au niveau de vendredi, et les contrats à terme du S&P 500 ont également basculé en territoire positif. EScv1

Mais il est bien trop tôt pour dire s'il ne s'agit que d'un simple soubresaut à court terme dans le grand mouvement de repli mondial de cette semaine, qui a parfois menacé de devenir chaotique, les investisseurs tentant d'évaluer les conséquences d'une hausse potentielle des prix de l'énergie pendant une période prolongée.

La chute d'une partie du marché s'est également répercutée sur d'autres, les investisseurs essayant de couvrir les pertes subies ailleurs et de réduire les risques.

Même l'or, valeur refuge, a chuté de plus de 4 % mardi, bien qu'il soit remonté de 2 % mercredi, à 5 193 dollars l'once.

GOL/

Au cœur de tout cela, le pétrole Brent de référence était à 83,07 $ LCoc1 le baril mercredi, en hausse pour un troisième jour consécutif, mais en dessous de son plus haut de mardi. Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que la marine américaine pourrait escorter les pétroliers à travers le détroit d'Ormuz si nécessaire, et le pétrole a quelque peu réduit ses gains après le rapport du NYT. O/R

Les armateurs et les analystes n'étaient pas certains de la faisabilité d'une telle mesure.

SÉOUL EN FORTE BAISSE

La tension de mercredi a été ressentie le plus fortement en Corée du Sud, où l'indice de référence KOSPI a clôturé en baisse de 12%, .KS11 sa plus forte baisse jamais enregistrée. La Corée du Sud est fortement dépendante du pétrole du Moyen-Orient. KS

En deux jours, l'indice à forte composante technologique a perdu plus de 18 % de sa valeur, tandis que la devise KRW= s'est effondrée à son plus bas niveau depuis 17 ans.

Le Nikkei .N225 a chuté de 3,6% et les actions taïwanaises

.TWII ont baissé de 4,3%, les investisseurs ayant abandonné ce qui a été l'un des paris les plus chauds de ces derniers mois, à savoir les fabricants de semi-conducteurs.

"De nombreux marchés dans lesquels les investisseurs s'étaient diversifiés avant les attaques contre l'Iran apparaissent aujourd'hui comme les plus vulnérables", a écrit Matt King, fondateur de la société d'analyse financière Satori Insights, dans une note.

« La phase "vendre ce que l'on peut" se propage », a déclaré Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo à Singapour.

« La chute de l'Asie devient désordonnée parce que les marchés ne considèrent plus cela comme un "choc d'une semaine" ».

Wall Street, quant à elle, a évité le pire des ventes, et le S&P 500 est en baisse d'un peu moins de 1 % depuis le début de la semaine. Le directeur général de Goldman Sachs, David Solomon , a déclaré dans un discours à Sydney qu'il avait été surpris par la réaction "bénigne" des marchés jusqu'à présent face aux risques croissants.

"Je pense qu'il faudra quelques semaines pour que les marchés digèrent vraiment les implications de ce qui s'est passé à la fois à court terme et à moyen terme, et je ne peux pas spéculer sur la façon dont cela se passera", a-t-il déclaré.

LES BAISSES DE TAUX EN QUESTION Les marchés obligataires, après un premier rebond, sont maintenant sous pression, les investisseurs pariant que la hausse des prix du pétrole attisera l'inflation et retardera les baisses de taux . Les traders considèrent désormais qu'il est plus probable qu'improbable que la Réserve fédérale maintienne ses taux en juin.

"Pour les États-Unis, il s'agit très clairement d'une situation inflationniste... le marché réévalue donc la capacité de la Fed à réduire ses taux cette année", a déclaré Andrew Lilley, stratège en chef pour la banque d'investissement australienne Barrenjoey.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans était en hausse de 2 points de base sur la journée à 4,08%, ayant gagné 11 points de base cette semaine, tandis que les rendements à deux ans sensibles aux taux sont en hausse de 13 points de base sur la semaine et se situent à 3,51%. US10YT=RR US2YT=RR US/

Ailleurs, une baisse des taux par la Banque d'Angleterre plus tard ce mois-ci, qui était considérée comme presque certaine, ne semble plus d'actualité, ce qui a fait grimper le rendement des gilts à deux ans de 25 points de base cette semaine, bien qu'il ait connu un léger rebond mercredi, tout comme ses homologues européens. GB/ GVD/EUR Les liquidités en ont été les bénéficiaires, les flux se précipitant sur les fonds monétaires provenant de paris plus risqués.

L'euro EUR= a tenté de rebondir, 0,3 % à 1,1650 $, mais il est toujours en baisse de 1,15 % cette semaine, pénalisé par la hausse des coûts de l'énergie.

Le dollar a gagné plus largement même sur les monnaies considérées comme des refuges, et est en hausse de 1,3% sur le yen japonais cette semaine JPY= et de 0,5% sur le franc suisse

CHF= FRX/