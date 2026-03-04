Lockheed Martin fournira une charge utile anti-brouillage pour le futur satellite militaire japonais
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 14:24
Lockheed Martin annonce la fourniture d'une charge utile avancée anti-brouillage destinée au futur système de communication satellitaire de défense du Japon, dont le développement a été confié à Mitsubishi Electric par le ministère japonais de la Défense.
La charge utile, conçue par Lockheed Martin, vise à améliorer la résistance aux interférences des communications et à garantir l'interopérabilité avec les forces alliées et partenaires. Elle sera développée dans les installations du groupe dans le Colorado, tandis que Mitsubishi Electric assurera l'assemblage final, l'intégration et les essais au Japon.
Le satellite, destiné à une orbite géostationnaire, remplacera l'actuel satellite de communication militaire en bande X et intégrera des bandes de fréquences supplémentaires afin de répondre à la hausse attendue de la demande en communications.
Cette collaboration s'inscrit dans un partenariat plus large entre les deux entreprises, formalisé par un protocole d'accord portant sur les satellites de communication de défense géostationnaires. Les deux groupes étudient également d'autres opportunités de coopération au Japon et dans la région Asie-Pacifique.
Valeurs associées
|668,090 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
Le gouvernement cubain a adopté mardi un décret établissant un cadre juridique pour créer des entreprises mixtes entre entités étatiques et acteurs privés, une première sur l'île communiste. Le décret-loi 114/2025, paru dans le Journal officiel, prévoit plusieurs ... Lire la suite
-
Les dirigeants de l'ex-parti néonazi grec Aube dorée ont été reconnus coupables mercredi d'"appartenance et de direction d'une organisation criminelle" par une cour d'appel d'Athènes qui les jugeait notamment pour le meurtre d'un rappeur en 2013. La présidente ... Lire la suite
-
Méditerranée : la Russie accuse l'Ukraine d'avoir coulé un de ses navires méthanier avec des drones navals
L'Autorité libyenne des ports et du transport maritime a indiqué dans la nuit que ce bateau avait fait naufrage après des "explosions soudaines" d'origine inconnue. "Terrorisme" et "piraterie". La Russie a accusé l'Ukraine d'avoir coulé un navire russe qui transportait ... Lire la suite
-
Gedi, maison mère du quotidien italien La Stampa, a signé un contrat préliminaire de cession du titre au groupe de médias SAE, laquelle devrait être finalisée d'ici le premier semestre 2026, ont annoncé mercredi les deux éditeurs de presse dans un communiqué commun. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer