Lockheed Martin fournira une charge utile anti-brouillage pour le futur satellite militaire japonais
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 14:24

Le groupe américain collaborera avec Mitsubishi Electric pour renforcer les communications militaires du Japon grâce à une charge utile résistante aux interférences, intégrée au système satellitaire de nouvelle génération du ministère de la Défense.

Lockheed Martin annonce la fourniture d'une charge utile avancée anti-brouillage destinée au futur système de communication satellitaire de défense du Japon, dont le développement a été confié à Mitsubishi Electric par le ministère japonais de la Défense.

La charge utile, conçue par Lockheed Martin, vise à améliorer la résistance aux interférences des communications et à garantir l'interopérabilité avec les forces alliées et partenaires. Elle sera développée dans les installations du groupe dans le Colorado, tandis que Mitsubishi Electric assurera l'assemblage final, l'intégration et les essais au Japon.

Le satellite, destiné à une orbite géostationnaire, remplacera l'actuel satellite de communication militaire en bande X et intégrera des bandes de fréquences supplémentaires afin de répondre à la hausse attendue de la demande en communications.

Cette collaboration s'inscrit dans un partenariat plus large entre les deux entreprises, formalisé par un protocole d'accord portant sur les satellites de communication de défense géostationnaires. Les deux groupes étudient également d'autres opportunités de coopération au Japon et dans la région Asie-Pacifique.

