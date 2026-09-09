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La course mondiale aux data centers va s'intensifier selon PwC
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 09:33
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L'essor de l'intelligence artificielle va provoquer une envolée des investissements dans les data centers. Selon l'étude Global Data Center Outlook 2026-2050 de PwC, 31 600 milliards de dollars devraient être consacrés à ces infrastructures dans le monde d'ici 2050.

Les dépenses annuelles passeraient de 800 milliards de dollars en 2026 à 1 800 milliards en 2050, sous l'effet de besoins croissants en puissance de calcul et du renouvellement rapide des puces et des serveurs.

Les Etats-Unis devraient rester de très loin le premier marché, captant 48% des investissements mondiaux, soit environ 15 100 milliards de dollars cumulés. L'Asie-Pacifique suivrait avec 8 200 milliards, portée notamment par la Chine et l'Inde.

Cette course aux infrastructures d'IA se double toutefois d'un enjeu énergétique majeur. L'accès à une électricité abondante, fiable, compétitive et de plus en plus décarbonée devient un critère essentiel pour l'implantation des data centers. Saturation des réseaux, disponibilité des sous-stations ou délais de livraison des transformateurs pourraient ainsi peser sur le développement de nouveaux projets.

Au-delà de l'énergie, PwC identifie plusieurs facteurs déterminants pour l'attractivité des territoires : connectivité, sécurité des données, accès aux semi-conducteurs avancés, profondeur de l'écosystème technologique et stabilité des politiques publiques. La compétition ne portera donc plus seulement sur la construction de data centers, mais sur la capacité à développer rapidement des écosystèmes complets de calcul.

Les tensions géopolitiques constituent néanmoins un risque majeur. Un durcissement des restrictions à l'exportation de semi-conducteurs avancés pourrait ramener les investissements cumulés à 25 500 milliards de dollars d'ici 2050, soit plus de 6 000 milliards de moins que dans le scénario central.

En Europe, les politiques de souveraineté numérique devraient soutenir les investissements, tout en rebattant les cartes entre pays. Le Royaume-Uni, la Turquie et la Pologne pourraient gagner du terrain, tandis que l'Irlande, les Pays-Bas et l'Allemagne pourraient perdre une partie de leur avantage. A mesure que l'IA se développe, énergie, numérique, industrie et géopolitique deviennent ainsi indissociables dans la nouvelle carte mondiale des data centers.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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