La course mondiale aux data centers va s'intensifier selon PwC

L'essor de l'intelligence artificielle va provoquer une envolée des investissements dans les data centers. Selon l'étude Global Data Center Outlook 2026-2050 de PwC, 31 600 milliards de dollars devraient être consacrés à ces infrastructures dans le monde d'ici 2050.

Les dépenses annuelles passeraient de 800 milliards de dollars en 2026 à 1 800 milliards en 2050, sous l'effet de besoins croissants en puissance de calcul et du renouvellement rapide des puces et des serveurs.

Les Etats-Unis devraient rester de très loin le premier marché, captant 48% des investissements mondiaux, soit environ 15 100 milliards de dollars cumulés. L'Asie-Pacifique suivrait avec 8 200 milliards, portée notamment par la Chine et l'Inde.

Cette course aux infrastructures d'IA se double toutefois d'un enjeu énergétique majeur. L'accès à une électricité abondante, fiable, compétitive et de plus en plus décarbonée devient un critère essentiel pour l'implantation des data centers. Saturation des réseaux, disponibilité des sous-stations ou délais de livraison des transformateurs pourraient ainsi peser sur le développement de nouveaux projets.

Au-delà de l'énergie, PwC identifie plusieurs facteurs déterminants pour l'attractivité des territoires : connectivité, sécurité des données, accès aux semi-conducteurs avancés, profondeur de l'écosystème technologique et stabilité des politiques publiques. La compétition ne portera donc plus seulement sur la construction de data centers, mais sur la capacité à développer rapidement des écosystèmes complets de calcul.

Les tensions géopolitiques constituent néanmoins un risque majeur. Un durcissement des restrictions à l'exportation de semi-conducteurs avancés pourrait ramener les investissements cumulés à 25 500 milliards de dollars d'ici 2050, soit plus de 6 000 milliards de moins que dans le scénario central.

En Europe, les politiques de souveraineté numérique devraient soutenir les investissements, tout en rebattant les cartes entre pays. Le Royaume-Uni, la Turquie et la Pologne pourraient gagner du terrain, tandis que l'Irlande, les Pays-Bas et l'Allemagne pourraient perdre une partie de leur avantage. A mesure que l'IA se développe, énergie, numérique, industrie et géopolitique deviennent ainsi indissociables dans la nouvelle carte mondiale des data centers.