La Cour suprême des États-Unis soutient Cox dans sa lutte contre la musique piratée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du groupe de l'industrie du disque aux paragraphes 8-9)

* Cox ne peut être tenu responsable du piratage par ses clients Internet

* Sony, Warner, Universal et d'autres labels musicaux avaient poursuivi Cox

* Cox qualifie la décision de "victoire pour l'industrie de la large bande"

par Blake Brittain

La Cour suprême des États-Unis a statué mercredi que Cox Communications ne pouvait être tenu responsable du piratage par ses abonnés à Internet de chansons appartenant à Sony Music 6758.T , Warner Music Group WMG.O , Universal Music Group UMG.AS et à d'autres labels, mettant ainsi fin à leur procès de plus d'un milliard de dollars sur les droits d'auteur dans le domaine de la musique.

La décision de 9-0 a annulé la décision d'un tribunal inférieur d'ordonner un nouveau procès pour déterminer combien le fournisseur d'accès à Internet devait aux maisons de disques pour une forme de responsabilité appelée violation contributive des droits d'auteur. Cox avait déclaré qu'un nouveau procès aurait pu aboutir à un verdict allant jusqu'à 1,5 milliard de dollars contre le fournisseur d'accès à Internet basé à Atlanta.

Plus de 50 labels se sont associés pour poursuivre Cox en 2018.

Les fournisseurs d'accès à Internet comme Cox ne sont généralement pas considérés comme responsables par la loi américaine des infractions commises par leurs utilisateurs s'ils prennent des mesures raisonnables pour y remédier. Mais les labels ont accusé Cox, la plus grande unité de la société privée Cox Enterprises, de ne pas avoir répondu à des milliers d'avis d'infraction, d'avoir coupé l'accès à Internet des contrevenants récidivistes ou d'avoir pris d'autres mesures dissuasives contre le piratage.

Le juge conservateur Clarence Thomas a rédigé l'arrêt de mercredi, estimant que Cox n'était pas responsable de la violation des droits d'auteur.

"Cox a fourni un service Internet à ses abonnés, mais n'avait pas l'intention que ce service soit utilisé pour commettre des infractions au droit d'auteur", a écrit M. Thomas. "Tenir Cox pour responsable du simple fait de ne pas avoir mis fin au service Internet pour les comptes en infraction étendrait la responsabilité secondaire en matière de droits d'auteur au-delà de nos précédents"

Todd Smith, porte-parole de Cox, a qualifié cette décision de "victoire décisive pour l'industrie de la large bande et pour les Américains qui dépendent d'un service Internet fiable", et a déclaré qu'elle "confirme que les fournisseurs de services Internet ne sont pas des policiers du droit d'auteur et ne devraient pas être tenus pour responsables des actions de leurs clients"

Mitch Glazier, président de la Recording Industry Association of America, a déclaré dans un communiqué que le groupe professionnel de l'industrie musicale était déçu de la décision de la Cour.

"Pour être efficace, la loi sur le droit d'auteur doit protéger les créateurs et les marchés contre les infractions préjudiciables, et les décideurs politiques devraient examiner de près l'impact de cette décision", a déclaré Mitch Glazier. En 2019, un jury d'Alexandria (Virginie) a estimé, sur le site , que Cox devait 1 milliard de dollars aux labels pour la violation par les utilisateurs de plus de 10 000 droits d'auteur. Le jury a jugé Cox responsable à la fois de la contrefaçon contributive et de la contrefaçon indirecte, deux formes de responsabilité secondaire en matière de contrefaçon de droits d'auteur. La 4e cour d'appel du circuit des États-Unis, basée à Richmond (Virginie), a rejeté la demande de dommages-intérêts en 2024. Elle a ordonné un nouveau procès sur le montant des dommages-intérêts après avoir confirmé la conclusion du jury concernant la contrefaçon par fourniture de moyens, mais avoir infirmé sa conclusion concernant la responsabilité du fait d'autrui.

La contrefaçon par contribution consiste à tenir les parties responsables de la contrefaçon d'autrui parce qu'elles en avaient connaissance et qu'elles y ont contribué. La responsabilité du fait d'autrui consiste à tenir les parties responsables de la contrefaçon d'autrui parce qu'elles avaient la capacité de contrôler la contrefaçon et qu'elles en ont tiré un avantage financier.

M. Cox a fait valoir que la position adoptée par les labels dans cette affaire élargirait trop largement le concept de contrefaçon par ricochet. Cox a déclaré que cette position menacerait de couper l'accès à des milliers d'utilisateurs innocents d'Internet, y compris "des ménages entiers, des cafés, des hôpitaux, des universités" et d'autres "simplement parce qu'une personne non identifiée a été précédemment accusée d'avoir utilisé la connexion pour commettre une infraction" La Cour suprême a entendu les arguments dans cette affaire en décembre. Un avocat de l'administration du président Donald Trump a plaidé en faveur de M. Cox. Alphabet's

GOOGL.O Google, Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et d'autres entreprises technologiques axées sur l'internet ont soutenu Cox dans cette affaire. Les groupes commerciaux de l'industrie de la musique, du cinéma et du livre ont soutenu les labels.