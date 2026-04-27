La Cour suprême des États-Unis se penche sur la question des mandats relatifs aux « géorepérages » dans le cadre d'enquêtes criminelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du premier paragraphe, ajout de détails tirés de l'argumentation du paragraphe 6)

* Le « géorepérage » cible les téléphones portables situés à proximité d'une scène de crime

* Le débat oppose le droit à la vie privée à un outil de lutte contre la criminalité

par John Kruzel et Andrew Chung

La Cour suprême des États-Unis s'est penchée lundi, dans une affaire originaire de Virginie, sur la question de savoir si l'utilisation par les forces de l'ordre d'un mandat de « géorepérage » pour identifier des suspects potentiels à partir des données de téléphones portables situés à proximité de scènes de crime violait le quatrième amendement de la Constitution américaine, qui interdit les perquisitions abusives.

Les mandats de géorepérage approuvés par les tribunaux obligent des sociétés tierces – telles que Google (Alphabet

GOOGL.O ) dans l'affaire actuellement examinée par les juges – à rechercher les données de localisation des clients pour les appareils mobiles qui se trouvaient à proximité de la scène d'un crime au moment où celui-ci a été commis.

Les juges ont entendu les arguments dans le cadre d’un appel interjeté par le défendeur Okello Chatrie, qui a plaidé coupable sous condition en 2022 pour le vol d’une coopérative de crédit à Midlothian, en Virginie, tout en se réservant le droit de demander la suppression des preuves obtenues à la suite de ce qu’il qualifie de perquisition illégale. Les autorités avaient épuisé toutes les autres pistes lorsqu'elles ont demandé un mandat de géolocalisation approuvé par le tribunal, fondé sur des images montrant le braqueur utilisant un téléphone portable à l'intérieur de la coopérative de crédit. L'administration du président Donald Trump a défendu la méthode d'enquête qui a permis de condamner Chatrie à près de 12 ans de prison pour avoir brandi une arme à feu et s'être enfui avec 195.000 dollars.

Les enquêteurs reçoivent généralement une liste anonymisée pour commencer, avant que celle-ci ne soit affinée au cours d’un processus en plusieurs étapes aboutissant à la communication par une entreprise des informations relatives aux titulaires de comptes à la police, afin d’obtenir des pistes potentielles sur les suspects.

Les juges ont posé des questions pointues aux avocats représentant Chatrie et l'administration, notamment sur le degré de précision requis pour qu'un mandat soit conforme à la Constitution et sur la question de savoir si la décision d'un client de téléphonie mobile de partager volontairement ses données de localisation avec des tiers affaiblit un recours fondé sur le quatrième amendement.

Ce litige met en évidence les tensions entre une disposition constitutionnelle du XVIIIe siècle qui garantit « le droit des citoyens à la sécurité de leur personne, de leur domicile, de leurs documents et de leurs effets personnels contre les perquisitions et saisies abusives » et les technologies de l'ère numérique qui transforment la manière dont les enquêtes criminelles sont menées.

HISTORIQUE DE LOCALISATION

Les données de localisation de Google ont placé Chatrie sur les lieux du crime, ainsi que 18 autres utilisateurs qui, comme lui, avaient activé la fonctionnalité « historique de localisation » de l’entreprise et se trouvaient dans un rayon de 150 mètres (492 pieds) autour de la coopérative de crédit dans l’heure qui a suivi le vol de 2019. Google n’est pas partie à l’affaire.

Au cours d'une enquête ultérieure sur les résidences liées à Chatrie, les autorités ont découvert ce que l'accusation a qualifié de deux « notes de demande de rançon de type braquage » dans sa chambre, un pistolet et près de 100.000 dollars, dont des billets enveloppés dans des élastiques signés par le caissier de la coopérative de crédit visé par le braquage.

Adam Unikowsky, l'avocat de Chatrie, a fait valoir que le géorepérage équivaut à une perquisition d'une portée excessive qui expose une quantité massive d'informations privées au gouvernement et ne répond pas aux critères de précision exigés par le quatrième amendement.

Le juge conservateur Samuel Alito a semblé soutenir les actions des forces de l'ordre dans cette affaire, soulignant que la fonctionnalité de données de localisation devait être activée par les utilisateurs eux-mêmes.

« Il s'agit de l'activer, et selon le gouvernement, votre client a dû suivre plusieurs étapes pour l'activer », a déclaré Alito à Unikowsky. « Il a donc volontairement divulgué à Google les informations concernant l'endroit où il allait se trouver. »

Le président de la Cour suprême, le juge conservateur John Roberts, a déclaré que cette fonctionnalité pouvait être désactivée, la comparant à la fermeture des stores.

« Vous n’êtes pas obligé d’avoir cette fonctionnalité sur votre téléphone. Alors, où est le problème? », a demandé Roberts.

Unikowsky a répondu que les utilisateurs de smartphones ne devraient pas avoir à désactiver le service de localisation pour échapper à la surveillance du gouvernement.

« Je pense qu’on devrait être autorisé à transmettre des données à un tiers sans supposer que le gouvernement va les consulter », a déclaré Unikowsky.

« Les mandats de géolocalisation piègent principalement des personnes innocentes », a ajouté Unikowsky.

L'avocat du ministère de la Justice, Eric Feigin, a fait valoir que le fait que Chatrie ait accepté l'historique de localisation de Google l'avait privé de toute attente quant à la confidentialité de ses données.

UN COLLIER VOLÉ HYPOTHÉTIQUE

Le juge conservateur Neil Gorsuch a exprimé son scepticisme quant à la validité du mandat. Gorsuch a mis Feigin au défi de se prononcer sur la question de savoir si le gouvernement pouvait fouiller toutes les chambres d’un hôtel à la recherche d’une arme à feu, ou tous les box d’un entrepôt à la recherche d’une marchandise de contrebande particulière, ou encore tous les coffres-forts d’une banque à la recherche d’un collier de perles volé hypothétique.

« Quelle est la différence entre ces cas et celui-ci? », a demandé Gorsuch.

En 2018, la Cour suprême a imposé des limites à la capacité de la police à obtenir des données de téléphonie mobile permettant de localiser avec précision les déplacements passés de suspects.

La juge fédérale de district Mary Lauck, basée en Virginie, a estimé que le mandat de géolocalisation utilisé dans l'affaire Chatrie violait le quatrième amendement, mais a rejeté sa demande de suppression des preuves. La Cour d'appel du quatrième circuit des États-Unis, basée à Richmond, a confirmé la décision de Lauck.

La Cour suprême a accepté de se prononcer sur la constitutionnalité des mandats de géolocalisation, mais a refusé d'examiner la demande d'exclusion des preuves de Chatrie. Si Chatrie obtient gain de cause sur le plan constitutionnel, son affaire sera probablement renvoyée devant le tribunal de district pour la suite de la procédure.

La Cour suprême devrait rendre sa décision vers la fin du mois de juin.