La Cour suprême des États-Unis rejette le recours de Macy's concernant l'indemnisation des grévistes licenciés

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* Macy's a licencié des employés en Californie et au Nevada après une grève

* Le NLRB a jugé ces licenciements illégaux et ordonné le versement d'une indemnité

* Macy's a intenté un procès, qualifiant la décision de l'agence d'inconstitutionnelle

par Daniel Wiessner

La Cour suprême des États-Unis a refusé lundi d'examiner le recours formé par Macy's M.N contre une décision du Conseil national des relations du travail (NLRB) obligeant le distributeur à indemniser les employés que l'entreprise avait licenciés, dans une affaire où l'entreprise cherchait à restreindre le pouvoir de l'agence d'ordonner une telle mesure. Macy's avait fait appel de la décision d'un tribunal inférieur confirmant la décision du Conseil des relations du travail. Macy's avait demandé aux juges de trancher un différend entre les cours d'appel fédérales concernant le pouvoir du NLRB d'exiger que les entreprises reconnues coupables d'avoir licencié illégalement des employés indemnisent intégralement ces derniers pour toute perte financière subie.

Le NLRB est confronté à des dizaines d'affaires à travers les États-Unis qui remettent en cause sa structure et ses procédures d'application internes, ainsi que les protections de longue date dont bénéficie l'agence contre toute ingérence présidentielle dans ses décisions.

En 2023, sous l'administration du président démocrate Joe Biden, le NLRB a décidé que Macy's avait agi de manière illégale en imposant un lock-out et en licenciant environ 60 techniciens de maintenance syndiqués au Nevada et en Californie après qu'ils eurent mis fin à une grève liée à l'enlisement des négociations contractuelles. Il a également exigé que Macy's affiche des avis informant les travailleurs de leurs droits.

Le conseil a ordonné à Macy's de rembourser aux travailleurs tout préjudice financier subi lors de leur licenciement, et a déclaré qu'il déterminerait ultérieurement si d'autres mesures de réparation étaient appropriées. Dans une décision de 2022 concernant Thryv, une petite entreprise de logiciels de marketing, le NLRB a déclaré qu'il commencerait à ordonner aux employeurs de rembourser aux travailleurs les pertes financières « directes et prévisibles » résultant du comportement illégal d'une entreprise, telles que les frais de carte de crédit ou les frais médicaux à la charge du salarié.

Auparavant, les seules réparations financières ordonnées par le Conseil dans les affaires impliquant des pratiques de travail illégales concernaient la perte de salaire et d’avantages sociaux. Mais dans l’affaire Thryv, une majorité démocrate au sein du Conseil a estimé que cette pratique lésait depuis des décennies les travailleurs dont la vie peut être bouleversée s’ils font l’objet de mesures disciplinaires ou d’un licenciement illégal.

Macy's fait partie des dizaines d'entreprises qui ont contesté ces mesures de réparation élargies, affirmant qu'elles ne diffèrent en rien des dommages-intérêts compensatoires généralement réclamés dans le cadre de poursuites civiles. Macy's a déclaré que de telles mesures de réparation ordonnées par le NLRB violent le droit à un procès devant jury inscrit dans la Constitution américaine, en l'occurrence le droit de voir des jurés, plutôt qu'une agence gouvernementale, décider s'ils doivent verser des dommages-intérêts.

Après que Macy's eut contesté la décision du NLRB, la Cour d'appel du 9e circuit des États-Unis, basée à San Francisco, a décidé que l'agence avait le pouvoir discrétionnaire d'accorder des mesures de réparation qui défendent l'intérêt public en rétablissant le statu quo qui existait avant qu'un employeur n'enfreigne la loi. Trois autres cours d'appel fédérales ont exprimé un avis contraire , estimant que le Congrès avait délibérément limité la portée de l'autorité du Conseil aux questions impliquant directement l'application du droit fédéral du travail. La Chambre de commerce des États-Unis et d'autres groupes de pression du monde des affaires ont, dans un mémoire , pris le parti de Macy's en exhortant la Cour suprême à se saisir de l'affaire. Les personnes nommées par le président républicain Donald Trump au sein du NLRB devraient annuler la décision de l'agence concernant Thryv ainsi qu'une série d'autres décisions prises par des membres nommés par des présidents démocrates qui favorisaient les travailleurs et les syndicats. Les politiques du NLRB ont tendance à évoluer au gré des changements d'administration présidentielle, les nouveaux membres issus du parti du président redéfinissant ses priorités. Le conseil d'administration, composé de cinq membres, compte actuellement une majorité républicaine de 2 contre 1 et deux sièges vacants. Conformément à une politique de longue date, trois voix sont nécessaires pour infirmer un précédent établi par le conseil. Trump a nommé James Macy, un avocat spécialisé de longue date dans le droit du travail , afin d'apporter cette troisième voix décisive.