La Cour suprême des États-Unis examinera des affaires relatives aux armes à feu, à la communauté LGBT et au droit de vote lors de sa prochaine session

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* La Cour suprême a clôturé une session historique marquée par des décisions liées à Trump

* Sa prochaine session débutera en octobre, avec des affaires importantes à l'horizon

* La Cour examinera les recours contre les interdictions des fusils d'assaut au niveau des États

* Les républicains cherchent à rétablir les restrictions au droit de vote en Arizona

* Trump défend sa politique controversée de détention des immigrés

par Nate Raymond et Will Dunham

La Cour suprême des États-Unis , qui vient de clore une session historique , a déjà un programme chargé d’affaires importantes pour sa prochaine session, qui débutera en octobre, portant notamment sur les armes à feu, les restrictions au droit de vote, les droits des personnes LGBT et une politique de détention controversée mise en œuvre par l’administration du président Donald Trump à l’encontre de certains immigrés condamnés.

D’autres affaires impliquant de grandes entreprises doivent également être examinées au cours de la prochaine session. Parmi celles-ci figurent une tentative d’ExxonMobil XOM.N et de Suncor Energy SU.TO visant à faire annuler une action en justice liée au climat intentée par les autorités de Boulder, dans le Colorado, un litige découlant d’une action antitrust intentée par Epic Games, le créateur de « Fortnite », contre Apple AAPL.O , ainsi qu’une affaire de marque déposée impliquant PepsiCo PEP.O .

Les juges ont rendu les décisions définitives de leur dernière session — marquée par des affaires impliquant Donald Trump et ses politiques — lundi et mardi derniers, et d’autres affaires liées à Donald Trump, actuellement en instance devant les juridictions inférieures, devraient leur être soumises au cours de leur prochaine session.

LE DEUXIÈME AMENDEMENT

La Cour, qui compte une majorité conservatrice de 6 juges contre 3, a progressivement fait évoluer le droit américain vers la droite au cours de cette décennie. Elle a adopté une interprétation extensive du droit de « détenir et de porter des armes » garanti par le deuxième amendement de la Constitution américaine, et a rendu le mois dernier deux nouveaux arrêts élargissant les droits en matière d’armes à feu.

L’affaire relative aux armes à feu qui sera examinée lors de la prochaine session offre aux juges l’occasion d’invalider les restrictions imposées par les États sur les fusils de type d’assaut , tels que les AR-15. Ils ont accepté d’examiner deux pourvois après que les tribunaux inférieurs ont confirmé les interdictions de ces armes dans le Connecticut et dans le comté de Cook, dans l’Illinois, qui comprend la ville de Chicago.

Les associations de défense du droit au port d’armes ont affirmé que les précédents de la Cour suprême concernant le deuxième amendement protègent ces armes, qu’elles ont qualifiées d’« usage courant ». Les responsables du Connecticut et du comté de Cook les ont quant à eux qualifiées d’armes de guerre et d’armes de prédilection des criminels et des terroristes.

La Cour a redéfini la réglementation sur les armes à feu en 2022 en statuant que les restrictions modernes devaient être « conformes à la tradition historique de ce pays en matière de réglementation des armes à feu » afin de respecter le deuxième amendement. Depuis lors, quatre cours d’appel américaines ont confirmé des interdictions au niveau des États visant les armes de type d’assaut.

« Je pense qu’il leur sera difficile de déterminer quelle est l’interprétation initiale de ce type d’armes nouvelles », a déclaré Brian Fitzpatrick, professeur de droit à l’université de Vanderbilt.

La Cour devra se pencher non seulement sur la question de savoir si ces interdictions sont conformes à la réglementation historique des États-Unis en matière d’armes à feu, mais aussi, de manière plus fondamentale, sur celle de savoir si ces armes constituent réellement des « armes » au sens du deuxième amendement, a ajouté Fitzpatrick.

Certaines cours d’appel ont estimé que ce n’était pas le cas, ces armes semi-automatiques étant peu adaptées à l’autodéfense et principalement utiles dans le cadre du service militaire.

DROIT DE VOTE

La Cour doit examiner une affaire importante relative au droit de vote lors de sa prochaine session.

Elle examinera une initiative menée par les républicains et soutenue par l’administration Trump visant à rétablir les restrictions au droit de vote en Arizona qui renforceraient les exigences en matière de preuve de citoyenneté pour les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales et purgeraient ces listes des personnes présumées ne pas être citoyennes américaines.

En réponse à une action en justice intentée par « Mi Familia Vota », un groupe de défense du droit de vote représentant principalement la communauté latino-américaine, un tribunal de première instance a suspendu certaines dispositions de la loi de l’Arizona, estimant qu’elles enfreignaient une loi fédérale sur l’inscription sur les listes électorales.

Les démocrates ont accusé les républicains de mettre en œuvre des mesures visant à restreindre le droit de vote dans le but de faire baisser le taux de participation et de priver de leurs droits électoraux certains groupes de population qui votent traditionnellement pour les démocrates. Les républicains ont quant à eux affirmé que leurs propositions visaient à garantir la sécurité des élections.

« Tout comme pour son programme de déportations massives, le ministère de la Justice réclame quelque chose d’inédit: le pouvoir de radier des électeurs des listes électorales sur la seule base du soupçon qu’ils ne sont pas citoyens », a déclaré Hector Sanchez Barba, le directeur de Mi Familia Vota, dans un communiqué.

AFFAIRE DE DÉTENTION

La Cour a donné raison à Trump dans une série d’affaires liées à sa répression en matière d’immigration, bien qu’elle se soit prononcée contre sa tentative de restreindre le droit à la citoyenneté par naissance .

Au cours de la prochaine session, les juges examineront l’appel interjeté par son administration dans une affaire portant sur la légalité de soumettre certains immigrés condamnés, faisant l’objet d’une procédure d’expulsion en cours, à une détention prolongée sans audience de mise en liberté sous caution qui leur permettrait de demander à être libérés sous caution.

Un tribunal de première instance a estimé que le droit constitutionnel à une procédure régulière s’oppose à une détention « déraisonnablement prolongée » sans audience pour les non-citoyens américains menacés d’expulsion après avoir été condamnés pour certains crimes.

DROITS DES PERSONNES LGBT

Une autre affaire liée à la communauté LGBT , originaire du Colorado, est portée devant la Cour après que les juges ont rejeté en mars la loi de cet État interdisant aux psychothérapeutes de recourir à des thérapies de « conversion » visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’un mineur LGBT, au motif qu’elle portait atteinte à la liberté d’expression.

Les juges examineront la demande de l’archidiocèse de Denver et d’autres entités catholiques visant à obtenir une dérogation à l’obligation de non-discrimination prévue par un programme de financement des écoles maternelles du Colorado, dans le cadre du dernier affrontement en date entre les droits religieux et la protection des personnes LGBT. Un tribunal de première instance avait estimé que le programme du Colorado ne violait pas les droits religieux constitutionnels des plaignants catholiques.