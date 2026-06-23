La Cour suprême des États-Unis donne un coup de pouce à Exxon dans sa tentative d'obtenir une indemnisation de la part de Cuba

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions et d'une citation tirée de la décision aux paragraphes 3 et 4)

* Exxon réclame une indemnisation pour des biens saisis en 1960

* Trump a ouvert la voie à une vague de poursuites judiciaires américaines contre Cuba

* Exxon a intenté une action en justice en vertu d’une loi américaine appelée "loi Helms-Burton"

* L'administration Trump a soutenu Exxon dans cette affaire

par Jan Wolfe

La Cour suprême des États-Unis a facilité mardi la tâche des entreprises américaines souhaitant obtenir une indemnisation du gouvernement cubain pour des biens saisis il y a plusieurs décennies par le gouvernement de l’ancien dirigeant Fidel Castro, en statuant en faveur d’ExxonMobil XOM.N dans son procès contre l’entreprise publique cubaine Corporación CIMEX.

Dans une décision prise à 6 voix contre 3, la Cour a estimé qu’un moyen de défense juridique appelé "immunité souveraine étrangère", qui interdit généralement les poursuites judiciaires aux États-Unis contre des gouvernements étrangers et leurs agents, ne s’applique pas dans des affaires telles que celle intentée par Exxon contre CIMEX en vertu d’une loi américaine de 1996 appelée "loi Helms-Burton".

Le juge conservateur Brett Kavanaugh, auteur de l’arrêt, a écrit que cette loi fédérale vieille de 30 ans "abroge l’immunité souveraine des agences et organismes cubains".

"La loi Helms-Burton autorise les actions privées contre les agences et organismes cubains — des actions qui n’auraient pratiquement aucune chance d’aboutir si elles étaient soumises aux exigences de la FSIA", a écrit Brett Kavanaugh, en référence à la loi de 1976 sur l’immunité souveraine étrangère (Foreign Sovereign Immunities Act).

Les six juges conservateurs de la Cour se sont prononcés à la majorité, tandis que ses trois juges libéraux ont exprimé leur désaccord avec cette décision.

La Cour suprême a infirmé la décision rendue en 2024 par une juridiction inférieure, selon laquelle CIMEX pouvait invoquer la défense fondée sur l’immunité souveraine.

Cette décision lève un obstacle majeur auquel Exxon était confrontée dans le cadre de son action en justice de 2019, qui accusait CIMEX d’utiliser illégalement une raffinerie et des stations-service ayant autrefois appartenu à Standard Oil, la société qui a précédé Exxon. L’affaire sera renvoyée devant une juridiction inférieure pour un nouvel examen de la responsabilité éventuelle de CIMEX. Une disposition de la loi Helms-Burton, appelée "Titre III", autorise le dépôt de plaintes devant les tribunaux américains contre toute personne qui "fait le commerce" de biens confisqués par le gouvernement communiste cubain après la révolution de 1959 qui a porté Castro au pouvoir. L’administration du président américain Donald Trump a soutenu le pourvoi d’Exxon devant la Cour suprême.

TENSIONS ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET CUBA Cette décision a été rendue à un moment où les relations entre les États-Unis et Cuba sont particulièrement tendues. Le 20 mai, les États-Unis ont inculpé l’ancien président cubain Raúl Castro, frère cadet de Fidel, pour meurtre, marquant ainsi une escalade majeure dans la campagne de pression menée par Trump contre le gouvernement cubain.

Sous Trump, les États-Unis ont de fait imposé un blocus à Cuba en menaçant de sanctions les pays qui lui fournissent du carburant, provoquant des coupures d’électricité et aggravant la pire crise que le pays ait connue depuis des décennies.

Le recours d’Exxon portait sur la confiscation par Fidel Castro, en 1959, de l’ensemble des actifs pétroliers et gaziers de la société énergétique américaine à Cuba, ce qui représentait à l’époque une perte évaluée à 70 millions de dollars. La demande actuelle d’Exxon est désormais estimée à plus d’un milliard de dollars en raison des intérêts et de la possibilité d’une majoration des dommages-intérêts.

Selon Exxon, ses actifs ont été transférés à CIMEX, le plus grand conglomérat d’État cubain. CIMEX continue de détenir ces biens confisqués et d’en tirer profit.

Le recours d’Exxon s’inscrit dans une vague d’environ 40 affaires intentées en vertu de la loi Helms-Burton en 2019 et 2020, suite à un changement de politique américaine envers Cuba au cours du premier mandat de Trump.

Lors de l’adoption de la loi Helms-Burton, le Congrès avait autorisé le président américain à suspendre le titre III pour des raisons de sécurité nationale. Cette disposition avait ensuite été suspendue par trois présidents soucieux d’éviter des conflits diplomatiques avec des alliés tels que le Canada et l’Espagne, dont les entreprises ont investi à Cuba. Trump a levé cette suspension en 2019.

Les décisions rendues par les tribunaux de première instance avaient rendu difficile pour les entreprises américaines d’obtenir gain de cause dans de telles affaires, la plupart des actions en justice ayant été rejetées pour des motifs de compétence ou de procédure.

LITIGE CONCERNANT UNE CROISIÈRE

Cette décision est l’une des deux rendues cette année par la Cour suprême dans des affaires concernant la loi Helms-Burton et Cuba. Dans l’autre affaire , la Cour a infligé, le 21 mai, un revers à quatre opérateurs de croisière américains qui contestaient des condamnations totalisant 440 millions de dollars dans le cadre d’un litige intenté par une société américaine, Havana Docks Corporation, les accusant d’utiliser illégalement des quais à Cuba qu’elle avait construits et qui avaient ensuite été saisis.

Les juges ont annulé la décision d’une juridiction inférieure qui avait rejeté les condamnations prononcées en faveur de Havana Docks à l’encontre de Carnival CCL.N , Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N , Royal Caribbean Cruises

RCL.N et MSC Cruises. La décision de la Cour suprême a renvoyé l’affaire devant la juridiction inférieure afin qu’elle examine les autres moyens de défense invoqués par les compagnies de croisière.