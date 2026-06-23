Les États-Unis font pression sur Meta pour qu'elle accepte des contrôles de ses modèles d'IA alors que les inquiétudes en matière de sécurité s'intensifient, rapporte le New York Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles aux paragraphes 2 à 6)
L'administration Trump fait pression sur Meta
META.O pour que l'entreprise soumette ses modèles d'IA à un examen volontaire, ce qui permettrait au gouvernement d'évaluer leurs capacités et leurs vulnérabilités, a rapporté mardi le New York Times, citant quatre personnes au courant de cette demande confidentielle.
Cette demande a été formulée par e-mail à l’intention du géant des réseaux sociaux, précise l’article, alors que l’administration renforce sa surveillance du secteur de l’IA.
Au début du mois, le gouvernement américain a ordonné à Anthropic de suspendre l’accès à ses modèles d’IA les plus avancés pour les ressortissants étrangers, invoquant des préoccupations en matière de sécurité nationale.
"Nous partageons l’objectif de l’administration visant à renforcer le leadership américain en matière d’IA de pointe, à la fois robuste et sécurisée. Nous sommes en train d’en régler les détails, mais nous espérons signer l’accord prochainement", a déclaré Meta à Reuters dans une réponse envoyée par e-mail.
Le ministère américain du Commerce n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.
Selon cet article, Meta est le seul grand développeur américain de technologies d’IA à ne pas avoir conclu d’accord visant à partager volontairement ses modèles avec le gouvernement fédéral à des fins d’examen.
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