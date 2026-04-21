La Cour suprême des États-Unis doit examiner le pouvoir de la FCC d'infliger des amendes dans le conflit avec les opérateurs de téléphonie mobile

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* La FCC a infligé une amende aux opérateurs pour avoir partagé les données de localisation des clients

* La question était de savoir si l'agence avait outrepassé son autorité

par John Kruzel et Andrew Chung

La Cour suprême des États-Unis doit entendre mardi un litige concernant les amendes imposées par la Commission fédérale des communications aux principaux opérateurs de téléphonie mobile américains pour leur manquement présumé à l'obligation de protéger les données de leurs clients, dans la dernière affaire portée devant les juges contestant les pouvoirs d'une agence de régulation américaine.

La bataille juridique porte sur la question de savoir si l'évaluation par la FCC de dizaines de millions de dollars de pénalités à l'encontre d'opérateurs tels que Verizon Communications VZ.N et AT&T T.N - avant que les entreprises ne soient entendues par les tribunaux - a outrepassé l'autorité de l'agence en vertu de la Constitution américaine. L'administration du président républicain Donald Trump défend le système interne de sanctions financières de la FCC.

Il s'agit de la dernière affaire en date visant à déterminer si le dispositif d'application interne d'une agence fédérale viole les dispositions de la Constitution garantissant le droit d'un défendeur à un procès devant jury, après que la Cour suprême a réduit en 2024 le pouvoir des procédures internes de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse).

L'affaire de la FCC découle de près de 200 millions de dollars d'amendes que l'agence a imposées en 2024 aux opérateurs de téléphonie mobile après avoir conclu que les entreprises avaient illégalement vendu l'accès aux données de localisation des clients à des tiers sans avoir obtenu le consentement des utilisateurs.

Les sanctions comprenaient une amende de 80 millions de dollars pour T-Mobile TMUS.O ; une amende de 12 millions de dollars pour Sprint, que T-Mobile a acquis en 2020; une amende de 57 millions de dollars pour AT&T T.N ; et une amende de près de 47 millions de dollars pour Verizon Communications VZ.N .

Verizon et AT&T ont payé les amendes. Les entreprises ont également intenté des actions en justice qui ont finalement abouti à une division entre les cours d'appel fédérales sur la légalité de la procédure interne de la FCC pour imposer les pénalités, connues sous le nom d'ordonnances de confiscation.

La deuxième cour d'appel du circuit américain, basée à New York, a confirmé l'amende infligée par la FCC à Verizon. La Constitution permet à la FCC de fournir une évaluation initiale de la pénalité tant qu'une partie accusée peut contester les efforts de recouvrement du gouvernement devant les tribunaux, a statué la deuxième cour d'appel, ce qui a incité Verizon à faire appel devant la Cour suprême.

Dans le cas d'AT&T, la 5e cour d'appel du circuit américain, basée à la Nouvelle-Orléans, a jugé que l'évaluation initiale par la FCC de la faute et de l'amende privait l'entreprise de son droit constitutionnel à un procès avec jury. Cette décision a incité la FCC à faire appel devant la Cour suprême.

Pour défendre le système interne de la FCC, les avocats du ministère de la justice ont fait valoir, au nom de l'administration Trump, que les évaluations de l'agence ne sont pas contraignantes. Si le gouvernement devait intenter une action en justice, cela permettrait aux entreprises de faire valoir leurs arguments devant un jury, ont indiqué les avocats dans les documents de procédure.

Les opérateurs de téléphonie mobile, pour leur part, ont déclaré que le système de la FCC déplace de manière inadmissible des procédures internes qui relèvent des tribunaux, privant ainsi les entreprises de leur droit à un procès avec jury. Les évaluations initiales de la FCC, ajoutent-ils, portent atteinte à la réputation des entreprises avant que les accusés n'aient eu droit à un procès.

La Cour suprême, qui compte une majorité conservatrice de 6 contre 3, a adopté une vision étroite du pouvoir des agences fédérales dans plusieurs décisions importantes rendues ces dernières années.

Dans son arrêt 2024 concernant la SEC, la Cour a rejeté comme inconstitutionnelle l'application interne par cette agence des lois protégeant les investisseurs contre les fraudes en matière de valeurs mobilières. L'arrêt 6-3, rendu par les conservateurs de la Cour, a déclaré que les procédures de l'agence visant à obtenir des sanctions pour fraude qui sont traitées par la SEC elle-même plutôt que par un tribunal fédéral violent le droit du septième amendement de la Constitution à un procès avec jury.

L'année dernière, la Cour suprême a remporté une victoire pour la FCC en approuvant, par un arrêt de 6 contre 3, la manière dont l'agence finance son programme de plusieurs milliards de dollars destiné à étendre l'accès au téléphone et à l'internet à large bande aux Américains à faibles revenus et à d'autres bénéficiaires.