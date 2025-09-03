La Cour de justice de l'UE approuve le dernier accord entre l'UE et les États-Unis sur le transfert de données

La deuxième plus haute juridiction européenne a soutenu mercredi un nouvel accord sur le transfert de données conclu entre l'Union européenne et les États-Unis il y a deux ans pour remplacer deux pactes précédents rejetés par une juridiction supérieure.

"Le Tribunal rejette le recours en annulation du nouveau cadre pour le transfert de données à caractère personnel entre l'Union européenne et les États-Unis," a-t-il déclaré dans un jugement.

"Ce faisant, il confirme que, à la date d'adoption de la décision attaquée, les États-Unis d'Amérique assuraient un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées de l'Union européenne vers des organisations de ce pays", a ajouté le Tribunal, dont le siège est à Luxembourg.

L'accord concerne des milliers d'entreprises, allant des banques aux sociétés technologiques en passant par les fabricants de médicaments et les constructeurs automobiles, qui transfèrent des données à caractère personnel de l'autre côté de l'Atlantique à des fins commerciales, par exemple pour l'établissement des fiches de paie.

L'affaire est T-553/23 - Latombe contre Commission.