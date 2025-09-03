 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 686,23
+0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Cour de justice de l'UE approuve le dernier accord entre l'UE et les États-Unis sur le transfert de données
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 09:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La deuxième plus haute juridiction européenne a soutenu mercredi un nouvel accord sur le transfert de données conclu entre l'Union européenne et les États-Unis il y a deux ans pour remplacer deux pactes précédents rejetés par une juridiction supérieure.

"Le Tribunal rejette le recours en annulation du nouveau cadre pour le transfert de données à caractère personnel entre l'Union européenne et les États-Unis," a-t-il déclaré dans un jugement.

"Ce faisant, il confirme que, à la date d'adoption de la décision attaquée, les États-Unis d'Amérique assuraient un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées de l'Union européenne vers des organisations de ce pays", a ajouté le Tribunal, dont le siège est à Luxembourg.

L'accord concerne des milliers d'entreprises, allant des banques aux sociétés technologiques en passant par les fabricants de médicaments et les constructeurs automobiles, qui transfèrent des données à caractère personnel de l'autre côté de l'Atlantique à des fins commerciales, par exemple pour l'établissement des fiches de paie.

L'affaire est T-553/23 - Latombe contre Commission.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank