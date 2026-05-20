Le Parlement approuve la nomination d'Emmanuel Moulin comme gouverneur de la BdF

Audition d'Emmanuel Moulin au Sénat français à Paris
Le Parlement français s'est prononcé mercredi en faveur de la nomination d'Emmanuel Moulin, dont la candidature avait été proposée par Emmanuel Macron, au poste de gouverneur de la Banque de France (BdF), a annoncé le président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel.
Emmanuel Moulin, qui a été auditionné dans la matinée devant les commissions des Finances du Sénat et de l'Assemblée nationale, devait obtenir le soutien de trois cinquièmes des parlementaires pour que sa candidature soit approuvée.
(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Etienne Breban)
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