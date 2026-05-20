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Le Parlement approuve la nomination d'Emmanuel Moulin comme gouverneur de la BdF
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 13:53

Audition d'Emmanuel Moulin au Sénat français à Paris

Audition d'Emmanuel Moulin au Sénat français à Paris

Le Parlement ​français s'est prononcé mercredi en faveur de la ​nomination d'Emmanuel Moulin, dont ​la candidature avait ⁠été proposée par ‌Emmanuel Macron, au poste de gouverneur de ​la ‌Banque de France (BdF), ⁠a annoncé le président de la commission ⁠des ‌Finances de l'Assemblée nationale, ⁠Éric Coquerel.

Emmanuel ‌Moulin, qui a ⁠été auditionné dans la ⁠matinée ‌devant les commissions des ​Finances ‌du Sénat et de l'Assemblée nationale, ​devait obtenir le soutien de ⁠trois cinquièmes des parlementaires pour que sa candidature soit approuvée.

(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Etienne ​Breban)

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4 commentaires

  • 14:08

    un moulin , ça fait du vent , non ?

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