Le Parlement approuve la nomination d'Emmanuel Moulin comme gouverneur de la BdF

Audition d'Emmanuel Moulin au Sénat français à Paris

Le Parlement ​français s'est prononcé mercredi en faveur de la ​nomination d'Emmanuel Moulin, dont ​la candidature avait ⁠été proposée par ‌Emmanuel Macron, au poste de gouverneur de ​la ‌Banque de France (BdF), ⁠a annoncé le président de la commission ⁠des ‌Finances de l'Assemblée nationale, ⁠Éric Coquerel.

Emmanuel ‌Moulin, qui a ⁠été auditionné dans la ⁠matinée ‌devant les commissions des ​Finances ‌du Sénat et de l'Assemblée nationale, ​devait obtenir le soutien de ⁠trois cinquièmes des parlementaires pour que sa candidature soit approuvée.

(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Etienne ​Breban)