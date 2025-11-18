 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 992,50
-1,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La cour d'appel rejette le sursis de Gold Reserve dans la vente aux enchères de la société mère Citgo
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 17:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une requête du mineur Gold Reserve GRZ.V , cotée à Toronto, visant à suspendre toutes les procédures de la vente aux enchères ordonnée par le tribunal de la société mère Citgo Petroleum dans le Delaware, a été rejetée mardi par la Cour d'appel des États-Unis pour le troisième circuit, selon un document déposé.

Valeurs associées

GOLD RES
1,900 CAD TSX Venture 0,00%
Gaz naturel
4,36 USD NYMEX +0,48%
Pétrole Brent
64,33 USD Ice Europ +0,47%
Pétrole WTI
60,21 USD Ice Europ +0,90%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank