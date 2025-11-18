La cour d'appel rejette le sursis de Gold Reserve dans la vente aux enchères de la société mère Citgo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une requête du mineur Gold Reserve GRZ.V , cotée à Toronto, visant à suspendre toutes les procédures de la vente aux enchères ordonnée par le tribunal de la société mère Citgo Petroleum dans le Delaware, a été rejetée mardi par la Cour d'appel des États-Unis pour le troisième circuit, selon un document déposé.