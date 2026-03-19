 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La cour d'appel de Paris rejette la tentative de la France de suspendre la place de marché de Shein
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 11:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La cour d'appel de Paris confirme la décision du tribunal de décembre

* La France a tenté de suspendre Shein après la découverte de poupées sexuelles ressemblant à des enfants sur la plateforme

* Shein déclare avoir interdit les poupées sexuelles dans le monde entier et avoir pris des mesures pour renforcer les contrôles

(Plus de détails, commentaire du tribunal au paragraphe 6, contexte au paragraphe 10)

La tentative de la France de suspendre la place de marché de la plateforme en ligne chinoise Shein a été rejetée par la Cour d'appel de Paris jeudi, après qu'un autre tribunal de Paris ait déjà statué contre la demande du gouvernement en décembre.

Cette décision est une victoire pour Shein, qui est au cœur d'un scandale depuis que l'Observatoire français de la consommation a découvert des poupées sexuelles ressemblant à des enfants et des armes interdites en vente sur sa place de marché en novembre , ce qui a incité le gouvernement à intenter une action en justice.

La décision de justice de décembre a rejeté la demande du gouvernement de suspendre la place de marché Shein en France pendant trois mois, mais le gouvernement a fait appel.

Shein vend des vêtements de sa propre marque sur son site, mais dispose également d'une vaste place de marché qui permet à des vendeurs tiers de proposer leurs produits.

La cour d'appel a confirmé la décision du tribunal précédent selon laquelle Shein ne peut plus vendre de tels produits sur sa place de marché sans mesures adéquates de vérification de l'âge.

"La cour d'appel a confirmé le jugement [de décembre] dans toutes ses dispositions et a rejeté les autres demandes présentées par l'État", a déclaré la cour dans un communiqué.

Depuis les résultats obtenus en France, Shein ne vend plus de produits pour adultes sur aucun de ses marchés et met en place des mesures de vérification de l'âge pour d'autres produits, a déclaré un porte-parole de Shein.

Shein a déclaré dans un communiqué après la décision de jeudi: "Au cours des derniers mois, nous avons continué à renforcer de manière significative nos contrôles pour les vendeurs et les produits sur notre place de marché, afin de garantir que nos consommateurs en France puissent profiter d'une expérience d'achat en ligne sûre et agréable."

La société a déclaré qu'elle maintenait un "dialogue étroit" avec les autorités françaises et européennes.

Il est probable que Shein doive encore faire face à la pression des pouvoirs publics en France. Le mois dernier, le ministre français des petites et moyennes entreprises a déclaré que les détaillants en ligne tels que Shein seraient confrontés à une "année de résistance" , affirmant que la plateforme peut vendre à des prix défiant toute concurrence grâce à une faille qui permet une concurrence déloyale avec les détaillants européens.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 12:09

    Il va bien falloir à un moment traduire les juges en justice.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Conférence de presse d'Emmanuel Grégoire, candidat aux élections municipales de Paris, à Paris
    Grégoire accuse l'Elysée d'avoir favorisé le retrait de Knafo, Macron dément
    information fournie par Reuters 19.03.2026 12:40 

    Emmanuel Macron a repoussé jeudi ‌les accusations du candidat de gauche hors France insoumise à la mairie de Paris, ​Emmanuel Grégoire, accusant l'Elysée d'avoir manoeuvré pour favoriser le retrait de la candidate d'extrême droite Sarah Knafo au bénéfice de celle ... Lire la suite

  • La tour Sequana, siège social d'Accor, à Issy-les-Moulineaux. (Crédit: / Wikimedia Commons)
    Accor : -10% sous 38E, tous supports court terme enfoncés
    information fournie par Zonebourse 19.03.2026 12:28 

    Comme si la guerre dans le Golfe ne suffisait pas, Accor (-10% vers 37,7E) est mis en cause dans un rapport publié par le fond spéculatif spécialisé dans les ventes à découvert "Grizzly Research" qui affirme avoir identifié de graves "manquements" dans plusieurs ... Lire la suite

  • Une famille de déplacés se réchauffe devant une tente sur le front de mer de Beyrouth le 18 mars 2026 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 19.03.2026 12:21 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée dans son 20e jour jeudi: . L'Iran réitère ses menaces de représailles "Nous prévenons l'ennemi qu'il fait une grave erreur en attaquant l'infrastructure énergétique de la République islamique ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 19.03.2026 12:15 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,18% pour le Dow Jones .DJI , de 0,18%pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,34% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank