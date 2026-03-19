La cour d'appel de Paris rejette la tentative de la France de suspendre la place de marché de Shein

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* La cour d'appel de Paris confirme la décision du tribunal de décembre

* La France a tenté de suspendre Shein après la découverte de poupées sexuelles ressemblant à des enfants sur la plateforme

* Shein déclare avoir interdit les poupées sexuelles dans le monde entier et avoir pris des mesures pour renforcer les contrôles

(Plus de détails, commentaire du tribunal au paragraphe 6, contexte au paragraphe 10)

La tentative de la France de suspendre la place de marché de la plateforme en ligne chinoise Shein a été rejetée par la Cour d'appel de Paris jeudi, après qu'un autre tribunal de Paris ait déjà statué contre la demande du gouvernement en décembre.

Cette décision est une victoire pour Shein, qui est au cœur d'un scandale depuis que l'Observatoire français de la consommation a découvert des poupées sexuelles ressemblant à des enfants et des armes interdites en vente sur sa place de marché en novembre , ce qui a incité le gouvernement à intenter une action en justice.

La décision de justice de décembre a rejeté la demande du gouvernement de suspendre la place de marché Shein en France pendant trois mois, mais le gouvernement a fait appel.

Shein vend des vêtements de sa propre marque sur son site, mais dispose également d'une vaste place de marché qui permet à des vendeurs tiers de proposer leurs produits.

La cour d'appel a confirmé la décision du tribunal précédent selon laquelle Shein ne peut plus vendre de tels produits sur sa place de marché sans mesures adéquates de vérification de l'âge.

"La cour d'appel a confirmé le jugement [de décembre] dans toutes ses dispositions et a rejeté les autres demandes présentées par l'État", a déclaré la cour dans un communiqué.

Depuis les résultats obtenus en France, Shein ne vend plus de produits pour adultes sur aucun de ses marchés et met en place des mesures de vérification de l'âge pour d'autres produits, a déclaré un porte-parole de Shein.

Shein a déclaré dans un communiqué après la décision de jeudi: "Au cours des derniers mois, nous avons continué à renforcer de manière significative nos contrôles pour les vendeurs et les produits sur notre place de marché, afin de garantir que nos consommateurs en France puissent profiter d'une expérience d'achat en ligne sûre et agréable."

La société a déclaré qu'elle maintenait un "dialogue étroit" avec les autorités françaises et européennes.

Il est probable que Shein doive encore faire face à la pression des pouvoirs publics en France. Le mois dernier, le ministre français des petites et moyennes entreprises a déclaré que les détaillants en ligne tels que Shein seraient confrontés à une "année de résistance" , affirmant que la plateforme peut vendre à des prix défiant toute concurrence grâce à une faille qui permet une concurrence déloyale avec les détaillants européens.