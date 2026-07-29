La Cour d'appel américaine statue que BAT doit faire face à un recours collectif concernant les allégations figurant sur les étiquettes de cigarettes

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* Les consommateurs de 12 États peuvent intenter une action en justice concernant les allégations relatives aux “cigarettes plus sûres”

* La certification relative au statut du menthol en tant qu'additif est maintenue

* Reynolds American, R.J. Reynolds et Santa Fe refusent de commenter

par Jonathan Stempel

Une cour d'appel américaine divisée a statué mercredi que British American Tobacco BATS.L devait faire face à un recours collectif l'accusant d'avoir induit les consommateurs en erreur en leur faisant croire que les cigarettes Natural American Spirit étaient plus sûres que les autres et ne contenaient aucun additif.

La décision, prise à 2 voix contre 1 par la 10e cour d’appel fédérale de Denver, comprenait une opinion dissidente d’un juge nommé par les républicains, qui a estimé que l’affaire “justifiait probablement un examen par la Cour suprême”, après que la majorité eut autorisé les consommateurs à poursuivre en justice Reynolds American — la principale filiale américaine de British American — ainsi que ses filiales, R.J. Reynolds Tobacco et Santa Fe Natural Tobacco, en tant que groupe, afin d’obtenir des dommages-intérêts.

Un porte-parole des fabricants de tabac a refusé de commenter, indiquant que l’entreprise ne s’exprimait pas sur les litiges en cours. Les avocats des consommateurs n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Des consommateurs de 12 États américains ont intenté une action en justice concernant des cigarettes dont les étiquettes comportaient des mentions telles que “100 % sans additifs”, “naturel” et “bio”.

Ils ont affirmé avoir payé un prix excessif car les étiquettes laissaient faussement entendre que ces cigarettes étaient “plus sûres et plus saines à fumer” que les cigarettes concurrentes, malgré une mention précisant que l’absence d’additifs “ne signifie PAS que la cigarette est plus sûre”.

Les consommateurs ayant acheté des cigarettes au menthol ont intenté des recours collectifs distincts, en faisant valoir que le menthol est un additif.

Les 12 États concernés sont la Californie, le Colorado, la Floride, l’Illinois, le Massachusetts, le Michigan, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, New York, la Caroline du Nord, l’Ohio et Washington.

LA THÉORIE DE LA “CIGARETTE PLUS SÛRE” REJETÉE AVANT L'HEURE

Dans une décision de 423 pages rendue en 2023, le juge fédéral de district James Browning, à Albuquerque (Nouveau-Mexique), a refusé de certifier un recours collectif regroupant les 12 États et fondé sur la théorie de la “cigarette plus sûre”, estimant que les demandes individuelles prendraient le pas sur les demandes collectives.

Il a en revanche certifié un recours collectif pour les consommateurs de huit États — Californie, Colorado, Floride, Illinois, New Jersey, Nouveau-Mexique, New York et Caroline du Nord — fondé sur la théorie du “menthol”, estimant que les enquêtes individuelles n’étaient pas nécessaires et que les préjudices étaient plus faciles à prouver.

La décision rendue mercredi a confirmé la certification des demandes relatives au menthol et a annulé le refus de certification des demandes relatives aux “cigarettes plus sûres”.

La juge d’appel Veronica Rossman a déclaré que M. Browning avait conclu à tort que le modèle de calcul des dommages-intérêts pour le recours collectif des 12 États violait une décision de 2013 de la Cour suprême des États-Unis visant à annuler la certification d’un recours collectif antitrust intenté par des abonnés à la télévision par câble de Comcast

CMCSA.O . Elle a également indiqué que le juge s’était prononcé prématurément sur le bien-fondé de l’efficacité de la mise en garde.

“La question de savoir si un consommateur raisonnable aurait interprété les étiquettes comme signifiant autre chose que des bienfaits pour la santé relève d’un litige factuel portant sur la manière dont l’étiquette était trompeuse et sur le fait qu’elle l’était ou non”, a écrit Mme Rossman. “Au stade de la certification, les tribunaux doivent se concentrer sur la manière dont — et non sur la question de savoir si — les plaignants prouveront leurs allégations.”

La cour d’appel a rejeté l’argument des défendeurs selon lequel il serait impossible de gérer les groupes de plaignants proposés. Elle a renvoyé l’affaire devant le juge Browning pour la suite de la procédure.

UNE OPINION DISSIDENTE MET EN GARDE CONTRE L'INSTRUMENTALISATION

Le juge Timothy Tymkovich a exprimé son désaccord, estimant qu’aucun des deux groupes ne devait avoir été certifié.

Il a déclaré que le modèle de calcul des dommages-intérêts pour les allégations relatives aux cigarettes “plus sûres” ne montrait pas le montant exact que les consommateurs avaient payé en trop parce qu’ils avaient lu les étiquettes, et ouvrait la voie à des indemnisations pour des consommateurs “non lésés” qui n’avaient jamais lu les étiquettes.

“Les tribunaux doivent veiller avec vigilance à ce qu’[une règle fédérale de certification des recours collectifs] ne soit pas détournée au profit de recours collectifs surévalués ou n’existant que théoriquement”, a écrit M. Tymkovich.

Tymkovich a également déclaré qu’une clarification de la Cour suprême sur la manière dont la faisabilité administrative s’applique aux recours collectifs permettrait de dissiper la confusion au sein des juridictions inférieures, qui pourrait inciter les plaignants à rechercher des tribunaux favorables aux recours collectifs.

Rossman a été nommée à la cour d’appel par l’ancien président démocrate Joe Biden. Tymkovich a été nommé par l’ancien président républicain George W. Bush. L’autre juge de la majorité, David Ebel, a été nommé par l’ancien président républicain Ronald Reagan.