La cotation des actions TotalEnergies démarre sur le NYSE
Le groupe pétro-gazier français a en effet converti tous les ADR en circulation en actions ordinaires cotées sur le NYSE. Ces actions ordinaires sont négociées sous le même ticker "TTE" que celui sur Euronext et que l'ancien ticker des ADR.
Le 30 octobre dernier, TotalEnergies avait annoncé la résiliation de son programme d'ADR et la conversion des ADR en actions ordinaires, chaque ADR étant échangeable contre une action ordinaire cotée sur le NYSE.
