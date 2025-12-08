 Aller au contenu principal
La cotation des actions TotalEnergies démarre sur le NYSE
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 09:55

TotalEnergies annonce le début de la cotation de ses actions ordinaires sur le New York Stock Exchange (NYSE) en remplacement de ses American Depositary Receipts (ADR), à compter de ce lundi 8 décembre.

Le groupe pétro-gazier français a en effet converti tous les ADR en circulation en actions ordinaires cotées sur le NYSE. Ces actions ordinaires sont négociées sous le même ticker "TTE" que celui sur Euronext et que l'ancien ticker des ADR.

Le 30 octobre dernier, TotalEnergies avait annoncé la résiliation de son programme d'ADR et la conversion des ADR en actions ordinaires, chaque ADR étant échangeable contre une action ordinaire cotée sur le NYSE.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
55,9600 EUR Euronext Paris -0,78%
