 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Crédits immobiliers: la reprise se poursuit en octobre
information fournie par Boursorama avec AFP 08/12/2025 à 11:12

( AFP / WILLIAM WEST )

( AFP / WILLIAM WEST )

Le marché du crédit immobilier poursuit sa reprise en octobre en France, avec une progression de 3% des montants accordés en un mois, selon les données publiées lundi par la Banque de France.

Le montant total des nouveaux prêts accordés en octobre, hors renégociations et corrigé des variations saisonnières, s'est établi à 13,2 milliards d'euros, soit 400 millions d'euros de plus qu'en septembre.

Le taux d'intérêt moyen de ces nouveaux crédits est resté stable, à 3,09%. Il était à 3,32% en janvier.

Ce taux reste éloigné du dernier pic atteint début 2024 (4,17%), mais ne diminue plus que très légèrement depuis six mois.

Les montants de crédits immobiliers avaient largement diminué entre mi-2022 et début 2024, une période pendant laquelle la Banque centrale européenne (BCE) avait progressivement augmenté ses taux directeurs pour lutter contre l'inflation en Europe.

Ces hausses ont été ensuite répercutées sur les taux d'intérêt des crédits immobiliers.

Ils ont depuis reflué doucement, au fur et à mesure que la BCE a assoupli sa politique monétaire et baissé ses taux directeurs, l'inflation s'atténuant.

Ce qui a permis au marché du crédit immobilier de redémarrer: sur les dix premiers mois de 2025, les montants accordés ont été 37% plus élevés que sur la même période l'an dernier.

1 commentaire

  • 12:23

    Prenez des crédits et payés... c'est parfait l'argent n'est pas gratuit.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • "Je veux dire à nos viticulteurs que nous avons obtenu la reconnaissance de 70 indications géographiques des vins de Bourgogne par la Chine, tout comme une ouverture du marché chinois à la luzerne déshydratée", a déclaré dimanche 7 décembre la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Vins de Bourgogne : la Chine reconnait 70 indications géographiques protégées
    information fournie par Boursorama avec Media Services 08.12.2025 12:32 

    Les autorités chinoises ont accepté de reconnaître 70 vins de Bourgogne sous indication géographique protégée (IGP). Il a aussi été acté l’ouverture du marché chinois à la luzerne déshydratée produite en France. "Je veux dire à nos viticulteurs que nous avons obtenu ... Lire la suite

  • Un Robin DR 400 s'apprête à décoller, le 11 février 2002 à Prenois dans la Côte-d'Or ( AFP / CYRIL VILLEMAIN )
    Quatre morts dans le crash d'un avion de tourisme dans les Pyrénées
    information fournie par AFP 08.12.2025 12:30 

    Un instructeur et ses trois élèves, des étudiants de l’École nationale de l'aviation civile (ENAC), âgés de 18 à 25 ans, sont morts dimanche dans l'Ariège, quand leur appareil, un petit monomoteur, s'est écrasé dans les Pyrénées. Après un appel d'urgence vers 18h00, ... Lire la suite

  • Shutterstock
    Taxe d’habitation sur les résidences secondaires : voici le top 3 des régions où cet impôt a fortement augmenté
    information fournie par Grazia 08.12.2025 12:28 

    La suppression de la taxe d'habitation ne concerne pas les résidences secondaires. En 2025, de plus en plus de communes situées en zones tendues profitent de ce levier fiscal pour inciter leurs propriétaires à les remettre sur le marché locatif. Les régions de ... Lire la suite

  • VICAT : L'indécision domine
    VICAT : L'indécision domine
    information fournie par TEC 08.12.2025 12:19 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre BoursoBank pour vos projets immobiliers