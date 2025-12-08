information fournie par Boursorama avec AFP • 08/12/2025 à 11:12

Crédits immobiliers: la reprise se poursuit en octobre

( AFP / WILLIAM WEST )

Le marché du crédit immobilier poursuit sa reprise en octobre en France, avec une progression de 3% des montants accordés en un mois, selon les données publiées lundi par la Banque de France.

Le montant total des nouveaux prêts accordés en octobre, hors renégociations et corrigé des variations saisonnières, s'est établi à 13,2 milliards d'euros, soit 400 millions d'euros de plus qu'en septembre.

Le taux d'intérêt moyen de ces nouveaux crédits est resté stable, à 3,09%. Il était à 3,32% en janvier.

Ce taux reste éloigné du dernier pic atteint début 2024 (4,17%), mais ne diminue plus que très légèrement depuis six mois.

Les montants de crédits immobiliers avaient largement diminué entre mi-2022 et début 2024, une période pendant laquelle la Banque centrale européenne (BCE) avait progressivement augmenté ses taux directeurs pour lutter contre l'inflation en Europe.

Ces hausses ont été ensuite répercutées sur les taux d'intérêt des crédits immobiliers.

Ils ont depuis reflué doucement, au fur et à mesure que la BCE a assoupli sa politique monétaire et baissé ses taux directeurs, l'inflation s'atténuant.

Ce qui a permis au marché du crédit immobilier de redémarrer: sur les dix premiers mois de 2025, les montants accordés ont été 37% plus élevés que sur la même période l'an dernier.