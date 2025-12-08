Syconvictions du mois de décembre 2025

SYCOMORE AM

À l'approche de la nouvelle année, il est temps de préparer nos stratégies et de clarifier nos convictions.

Nous restons constructifs sur les actifs risqués toujours soutenus par le supercycle de l'IA, l'assouplissement monétaire et une reprise graduelle de la croissance aux États-Unis comme en Europe.

(...)

