La cotation de BigBen et Nacon reprend ce matin
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 06:10

Nacon, filiale du groupe Bigben, a été placée en redressement judiciaire, comme l'espéraient les dirigeants. Le Tribunal de commerce de Lille Métropole a désigné comme administrateurs judiciaires Maître Hélène Bourbouloux et Maître Laurent Miquel.

Durant la période d'observation, qui peut s'étendre jusqu'à 18 mois, Nacon continuera d'exploiter ses activités. Cette période vise à permettre à l'entreprise de restructurer son endettement et de trouver des solutions viables pour maintenir ses opérations. L'objectif affiché est de protéger les emplois et de stabiliser l'environnement de travail, tout en s'adaptant aux évolutions rapides du secteur du jeu vidéo.

Parallèlement, la cotation de l'action Nacon sur Euronext Paris reprendra le 4 mars 2026, après une suspension temporaire. Reprise de cotation également ce matin pour le titre de la maison-mère BigBen, qui cherche à renégocier sa dette après avoir été incapable d'honorer un remboursement obligataire du fait d'un refus "inattendu et tardif" de ses banques.

