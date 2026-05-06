La Corée du Sud suspend l'examen de la proposition de Trump de participer au « Project Freedom »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La présidence sud-coréenne a annoncé mercredi avoir suspendu son examen concernant la participation à une opération américaine visant à escorter des navires dans le détroit d'Ormuz, après que le président Donald Trump eut mis en suspens ce projet, baptisé « Project Freedom ».
« Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire, à ce stade, de réexaminer l'appel de Trump à participer au « Project Freedom » », a déclaré Wi Sung-lac, conseiller à la sécurité nationale du président sud-coréen, lors d'une conférence de presse.
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