 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kraft Heinz: Le CA dépasse les attentes au T1, perspectives maintenues
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 14:05

Kraft Heinz scinde ses activités dans le domaine de l'épicerie et des sauces en deux sociétés cotées en bourse

Kraft Heinz scinde ses activités dans le domaine de l'épicerie et des sauces en deux sociétés cotées en bourse

Kraft ‌Heinz a fait état mercredi d'un ​chiffre d'affaires au-dessus des attentes au premier trimestre, le groupe citant une ​amélioration de la demande sur le marché ​américain, qui laisse ⁠entrevoir les premiers résultats de ‌la stratégie mise en place par le nouveau directeur général ​Steve Cahillane.

Le ‌fabricant de produits alimentaires conditionnés ⁠a toutefois maintenu ses prévisions annuelles. Steve Cahillane a dit que ⁠cette décision ‌reflétait un environnement opérationnel toujours ⁠instable, marqué par des ‌pressions inflationnistes croissantes et un ⁠moral des consommateurs toujours bas.

Kraft ⁠Heinz a ‌déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de ​6,05 milliards ‌de dollars (5,13 milliards d'euros), alors que les analystes tablaient ​sur 5,89 milliards de dollars, selon les données compilées ⁠par LSEG.

L'action Kraft Heinz prenait environ 3% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par ​Sophie Louet)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank