Kraft Heinz: Le CA dépasse les attentes au T1, perspectives maintenues

Kraft Heinz scinde ses activités dans le domaine de l'épicerie et des sauces en deux sociétés cotées en bourse

Kraft ‌Heinz a fait état mercredi d'un ​chiffre d'affaires au-dessus des attentes au premier trimestre, le groupe citant une ​amélioration de la demande sur le marché ​américain, qui laisse ⁠entrevoir les premiers résultats de ‌la stratégie mise en place par le nouveau directeur général ​Steve Cahillane.

Le ‌fabricant de produits alimentaires conditionnés ⁠a toutefois maintenu ses prévisions annuelles. Steve Cahillane a dit que ⁠cette décision ‌reflétait un environnement opérationnel toujours ⁠instable, marqué par des ‌pressions inflationnistes croissantes et un ⁠moral des consommateurs toujours bas.

Kraft ⁠Heinz a ‌déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de ​6,05 milliards ‌de dollars (5,13 milliards d'euros), alors que les analystes tablaient ​sur 5,89 milliards de dollars, selon les données compilées ⁠par LSEG.

L'action Kraft Heinz prenait environ 3% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par ​Sophie Louet)