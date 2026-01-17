La Corée du Sud estime que les droits de douane américains sur les puces n'auront qu'un impact limité dans l'immédiat

Le ministre sud-coréen du commerce a déclaré samedi que la proclamation américaine imposant des droits de douane de 25 % sur certaines puces informatiques avancées aurait un impact limité sur les entreprises sud-coréennes.

"Bien que le gouvernement reste prudent à un stade précoce, les mesures de la première phase annoncées jusqu'à présent se concentrent sur les puces avancées fabriquées par Nvidia et AMD", a déclaré le ministre du commerce, Yeo Han-koo.

"Étant donné que les puces mémoire que les entreprises sud-coréennes exportent principalement sont actuellement exclues, l'impact immédiat devrait être limité

M. Yeo a toutefois précisé qu'il n'était "pas encore temps d'être rassuré", soulignant l'incertitude quant à la date et aux modalités d'une éventuelle deuxième phase.

Il a ajouté que le gouvernement continuerait à travailler en étroite collaboration avec l'industrie afin d'obtenir le meilleur résultat possible pour les entreprises sud-coréennes.

Le président américain Donald Trump a signé mercredi une proclamation pour répondre aux préoccupations de sécurité nationale liées aux importations de semi-conducteurs, imposant des droits de douane de 25 % sur certaines puces d'intelligence artificielle, telles que le processeur NVDA.O H200 AI de Nvidia et le AMD.O MI325X d'AMD.

La Maison Blanche a déclaré que les droits de douane seraient étroitement ciblés et ne s'appliqueraient pas aux puces et aux dispositifs dérivés importés pour les centres de données américains - un gros consommateur de puces d'intelligence artificielle - les startups, les applications grand public hors centres de données, les applications industrielles civiles hors centres de données et les applications du secteur public américain.

Selon la fiche d'information, les États-Unis pourraient également, dans un avenir proche, imposer des droits de douane plus importants sur les importations de semi-conducteurs et de leurs produits dérivés afin d'encourager la fabrication nationale.

Le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a déclaré vendredi que les fabricants de puces sud-coréens et les entreprises taïwanaises qui n'investissent pas aux États-Unis pourraient se voir imposer des droits de douane allant jusqu'à 100 % s'ils ne s'engagent pas à augmenter leur production sur le sol américain, selon Bloomberg. M. Lutnick participait à une cérémonie d'inauguration de la nouvelle usine de Micron MU.O située à l'extérieur de Syracuse, dans l'État de New York.

La proclamation fait suite à une enquête de neuf mois en vertu de l'article 232 de la loi sur l'expansion du commerce de 1962 et vise un certain nombre de semi-conducteurs haut de gamme répondant à certains critères de performance et les dispositifs qui les contiennent pour des droits d'importation. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à inciter les fabricants de puces à produire davantage de semi-conducteurs aux États-Unis et à réduire leur dépendance à l'égard de fabricants de puces situés dans des pays tels que Taïwan.