La Corée du Sud dévoile un budget record pour se renforcer dans l'IA

La Corée du Sud a dévoilé mardi un projet de budget record de 821.000 milliards de wons (515,73 milliards d'euros) pour 2027, en hausse de 12,8% sur un an, la plus forte progression jamais enregistrée, afin de renforcer sa compétitivité technologique dans la course mondiale à l'intelligence artificielle (IA).

Ce budget marque un tournant pour la quatrième économie d'Asie sous la présidence de Lee Jae-myung, qui défend depuis son arrivée au pouvoir en juin dernier une politique budgétaire expansionniste, après trois années d’austérité sous son prédécesseur.

Cette augmentation historique des dépenses est alimentée par les bénéfices exceptionnels générés par l’industrie nationale des semi-conducteurs. Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS bénéficient de la demande mondiale record pour les mémoires à large bande passante (HBM), essentielles aux applications d’IA.

Les recettes fiscales devraient bondir de 40,7% en 2027, à 584.400 milliards de wons, tandis que les recettes issues de l’impôt sur les sociétés devraient plus que doubler, à 216.700 milliards. Le ratio dette/PIB devrait ainsi reculer de 3,3 points, à 48,3%, contre une estimation de 51,6% cette année.

LES RENDEMENTS OBLIGATAIRES EN HAUSSE

Une partie de ces recettes fiscales exceptionnelles sera consacrée à la réduction des emprunts publics. Le montant total des émissions d’obligations d’État devrait ainsi passer à 222.800 milliards de wons l’an prochain, contre 225.700 milliards prévus dans le budget de cette année.

Les émissions nettes, qui correspondent à la création de nouvelle dette souveraine, devraient reculer plus nettement, de 13.100 milliards de wons, à 96.300 milliards, contre 109.400 milliards cette année.

Malgré cette baisse, le rendement des obligations d’État sud-coréennes à 10 ans a progressé de 6,5 points de base, à 4,378%, après l’annonce du budget, signe que les marchés s’attendaient à une réduction plus importante des émissions l’an prochain, dans un contexte de baisse mondiale des cours obligataires.

"Il aurait été préférable pour le marché que le gouvernement procède à une réduction plus importante (des ventes d’obligations)", a déclaré Kong Dong-rak, analyste chez Daishin Securities, ajoutant que les rendements obligataires locaux avaient grimpé dans un contexte de forte vague de ventes d’obligations à long terme à l’échelle mondiale.

"C’est une bonne chose que les prévisions d’émissions nettes soient également revues à la baisse. Certains ajustements visant à réduire les émissions de dette à long terme" permettront de stabiliser le marché obligataire local, a-t-il ajouté.

UN FONDS STRATÉGIQUE

Le gouvernement prévoit d'allouer 162.300 milliards de wons de recettes fiscales exceptionnelles à un nouveau fonds stratégique, le "Future Response Fund".

Le fonds consacrera 45.400 milliards de wons en 2027 à la protection sociale des jeunes, aux secteurs de croissance futurs et à des programmes spécialisés d’éducation.

Pour 2027, l’une des principales priorités budgétaires sera de soutenir les infrastructures de nouvelle génération dédiées aux semi-conducteurs.

Le gouvernement a alloué 21.300 milliards de wons aux réseaux d’eau industrielle, aux réseaux électriques et aux infrastructures logistiques afin de renforcer la production de semi-conducteurs et de développer les infrastructures technologiques essentielles à l’échelle nationale.

Le gouvernement a réservé 2.600 milliards de wons à un budget spécial consacré aux semi-conducteurs, a déclaré Park Jung-hoon lors de la réunion du Conseil des ministres.

Il a également proposé de consacrer 3.400 milliards de wons au programme de sous-marins à propulsion nucléaire et à d’autres armes stratégiques, selon les documents présentés lors de la réunion.

Le projet de budget doit encore être approuvé par le Parlement.

Lee Jae-myung a par ailleurs déclaré mardi que l’économie se trouvait à un stade où une hausse des taux d’intérêt devenait inévitable, ce qui pourrait peser sur la croissance alors que les ménages les plus vulnérables font face à une hausse de leurs coûts d’emprunt.

(Reportage Jack Kim, Cynthia Kim, Heejin Kim et Joyce Lee, avec la contribution de Moon Young Tae; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)