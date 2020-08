Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Corée du Nord tiendra en janvier un congrès sur un plan économique Reuters • 20/08/2020 à 01:32









SEOUL, 20 août (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a annoncé que le parti au pouvoir organiserait l'an prochain un congrès pour décider d'un nouveau plan économique sur cinq ans, a rapporté jeudi l'agence de presse officielle KCNA. Réuni mercredi en assemblée plénière, le parti au pouvoir a décidé de convoquer en janvier un congrès pour définir "une ligne de lutte correcte et des politiques stratégiques et tactiques" après avoir étudié les leçons des cinq dernières années, a indiqué la KCNA. Cette réunion est intervenue alors que la Corée du Nord fait face à des sanctions internationales pour ses programmes nucléaire et balistique, peine à contenir la crise sanitaire liée au coronavirus et subit les dégâts provoqués par les inondations survenues récemment. Le Congrès s'est réuni pour la dernière fois en 2016, et Kim avait alors annoncé le premier plan économique sur cinq ans depuis les années 1980 et promis de ne pas utiliser l'arme nucléaire à moins que la souveraineté nord-coréenne soit mise en danger par des armes nucléaires. (Sangmi Cha; version française Jean Terzian)

