La confiance règne sur les places européennes, malgré Wall Street
Vers 12h00, le CAC 40 affiche une progression de l'ordre de 0,6%, vers 8 410 points, tandis que l'indice paneuropéen STOXX Europe 50 s'adjuge 0,9%, que le FTSE 100 de Londres grimpe de 0,9% et que le DAX 40 de Francfort prend 0,8%.
Pour mémoire, de l'autre côté de l'Atlantique, le S&P 500 a terminé la séance de la veille sur un gain timide de 0,1% à 6 843 points, tandis que le Dow Jones a grappillé 0,07% à 49 533 points et que le Nasdaq 100 a cédé -0,13% à 24 702 points.
"En toile de fond, les inquiétudes autour du secteur des logiciels persistent", soulignent ce matin les analystes de Danske Bank, notant que les valeurs de ce secteur ont encore reculé d'environ -2% hier, figurant parmi les plus fortes baisses du marché.
"Nous continuons à classer les actions américaines comme attractives et nous nous attendons à une croissance saine des bénéfices ainsi qu'à une Fed favorable pour faire grimper les actions", estime toutefois David Lefkowitz, responsable des actions américaines chez UBS Global Wealth Management.
L'inflation ralentit en France et au Royaume-Uni
Au chapitre des statistiques, on notera que les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,3% sur un an en janvier 2026, après 0,8% en décembre 2025, selon l'INSEE, qui confirme donc ses estimations provisoires dévoilées le 3 février dernier.
Toujours à propos d'inflation, celle du Royaume-Uni a ralenti à 3% en janvier, en ligne avec les attentes, après 3,4% en décembre. En données sous-jacentes, elle s'est établie à 3,1% en rythme annuel, contre 3% attendu après 3,2% en décembre.
Les opérateurs doivent encore prendre connaissance, aux Etats-Unis, des chiffres de la construction résidentielle pour novembre et décembre, ainsi que des commandes de biens durables pour décembre cet après-midi, puis des minutes de la dernière réunion de la FED ce soir.
Carrefour lourdement sanctionné pour ses résultats et son plan
Du côté des valeurs à Paris, Carrefour (-5%) ferme la marche du CAC 40, sanctionné pour sa performance opérationnelle sur l'année 2025 ; le nouveau plan stratégique à horizon 2030 présenté ce matin ne convainc pas non plus les investisseurs.
Autre valeur largement boudée ce mercredi à Paris, Verallia (-5%) chute après l'annonce, la veille, par le fabricant d'emballages en verre, d'une possible restructuration de ses activités en Europe face à une baisse de la demande pour ses produits.
Ailleurs en Europe, Bayer (-8%) fait figure de lanterne rouge du DAX 40 à Francfort : après s'être envolé de plus de 7% mardi sur des rumeurs évoquant une percée dans le règlement des litiges liés au Roundup aux Etats-Unis, il plonge sur la présentation des détails de son plan pour y parvenir.
En revanche, Havas s'envole de 8% à Amsterdam après avoir fait état, dans la soirée d'hier, d'une croissance organique plus forte que prévu au titre du 4e trimestre et dévoilé un objectif de marge supérieur aux attentes pour l'exercice 2026.
