La confiance règne à Paris avec les PMI, Air Liquide et le luxe
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 10:39

Sur fond d'indices PMI encourageants, cette dernière séance de la semaine commence dans un certain optimisme sur les places européennes et plus particulièrement à Paris, où Air Liquide et le luxe tirent la tendance et ont permis au CAC 40 d'inscrire un nouveau plus haut historique en séance à 8 474,95 points.

Vers 10h30, le CAC 40 affiche une progression de l'ordre de 0,8%, vers 8 470 points, tandis que l'indice paneuropéen STOXX Europe 50 prend 0,5%, que le FTSE 100 de Londres avance de 0,5% et que le DAX 40 de Francfort progresse de 0,3%.

Cette dynamique contraste avec celle de Wall Street la veille, où l'indice Dow Jones a cédé 0,54% à 49 395 points, le "S&P 500" a perdu 0,28% à 6 862 points et le Nasdaq 100 s'est contracté de 0,41% à 24 797 points.

Des signaux encourageants offerts par les indices PMI

Dévoilé en tout début de matinée, l'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est redressé de 49,1 en janvier à 49,9, signalant ainsi une quasi stabilisation de l'activité du secteur privé en février.

Au niveau de l'ensemble de la zone euro, l'indice PMI composite préliminaire du mois de février est ressorti supérieur aux attentes. Attendu en légère hausse de 51,3 à 51,5, il s'est finalement établi à 51,9, au plus haut depuis 3 mois.

"Les bases de l'économie de la zone euro semblent toutefois rester solides ; les nouvelles affaires obtenues par les fabricants et les prestataires de services ayant augmenté en février, ce qui devrait permettre de porter la croissance de l'activité globale dans les prochains mois", souligne Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix PCE, mesure préférée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine, sera suivi de près afin de mieux anticiper l'évolution de la trajectoire de la politique monétaire de la banque centrale.

Les chiffres du PIB américain, eux aussi attendus à 14h30, devraient montrer que la croissance est restée bien orientée outre-Atlantique au 4e trimestre, avec un consensus qui vise une hausse de l'activité de l'ordre de 3%.

Toujours aux Etats-Unis, doivent aussi paraître l'indice PMI composite préliminaire, puis l'indice de confiance de l'Université du Michigan en donnée définitive pour février, ainsi que les ventes de logements neufs pour le mois de décembre 2025.

Air Liquide en vedette après sa publication annuelle

Du côté des valeurs à Paris, Air Liquide figure en tête des hausses du CAC 40 avec un gain de plus de 3%, le fournisseur de gaz industriels ayant relevé son dividende de 12% à l'issue de la publication de résultats annuels et d'objectifs appréciés.

La tendance à Paris se trouve aussi portée par les géants du luxe LVMH ( 3%) et Hermès ( 2%), dans le sillage de Moncler ( 10% à Milan), qui a publié un chiffre d'affaires en hausse de 7%, porté par les marchés asiatiques et américains.

En revanche, les investisseurs ne se montrent guère enthousiasmés par les résultats de Danone : l'action reste stable, bien que le groupe agroalimentaire ait vu sa marge opérationnelle courante et ses ventes en données comparables s'améliorer en 2025.

