La confiance des ménages français s'améliore en février
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 09:02

En février 2026, la confiance des ménages français repart légèrement à la hausse, au vu de l'indicateur synthétique de l'INSEE qui augmente d'un point à 91, mais demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2025).

Dans le détail, l'opinion des ménages concernant leur situation financière personnelle future s'améliore, le solde d'opinion associé gagnant quatre points et se rapprochant de sa moyenne de longue période.

Concernant le contexte économique, l'opinion des ménages sur le niveau de vie futur en France se redresse fortement, le solde d'opinion associé progressant de trois points, mais les craintes des ménages concernant l'évolution du chômage rebondissent légèrement.

Enfin, la part des ménages estimant que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois se replie fortement : le solde associé perd quatre points et se rapproche de sa moyenne de longue période.

