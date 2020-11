La confiance des investisseurs européens plonge

(NEWSManagers.com) - Alors que la deuxième vague du coronavirus submerge l' Europe, la confiance des investisseurs de la région s' est effondrée. L' indice de confiance de State Street Investor Confidence Index (ICI) pour l' Europe chutait de 17,4 points à 92,8 pour octobre.

En Amérique du Nord, l' indice n' a reculé que de deux points, mais à un niveau plus faible de 76,8 points. Pendant ce temps, l' indice asiatique passait de 84,5 à 91,7. L' indice global a au total reculé de 3,8 points à 80,1.

" L'appétit pour le risque global a diminué en octobre, et la baisse de l'appétit a été principalement due aux investisseurs américains et européens, alors qu'une deuxième vague d'infections COVID a augmenté fortement et simultanément dans toutes les régions, ce qui a de nouveau suscité des inquiétudes quant à la croissance" , a commenté Rajeev Bhargava, responsable de la recherche sur le comportement des investisseurs chez State Street Associates. " Il est intéressant de noter que l'Asie a connu un regain d'intérêt de la part des investisseurs, ce qui reflète peut-être la capacité actuelle des régions à contenir le virus au niveau local. Toutefois, associée à l'incertitude quant aux prochaines élections américaines, la tendance à long terme du sentiment des investisseurs mondiaux reste floue. Il sera important de voir si l'appétit pour le risque se stabilise au niveau régional en fonction du résultat des élections ou si la hausse des infections au COVID que nous constatons reste une force motrice qui continuera à influencer les investisseurs au cours des prochaines semaines" .