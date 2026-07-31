La confiance des consommateurs américains s'est redressée en juillet

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La confiance des consommateurs américains s'est améliorée en juillet, même si les inquiétudes liées à la hausse du coût de la vie persistent, selon une enquête publiée vendredi.

Le centre d'études de l'Université du Michigan a annoncé vendredi que son indice de confiance des consommateurs avait progressé pour atteindre un niveau définitif de 55,2, contre 54,4 au début du mois. Cet indice s'établissait à 49,5 en juin. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de l'indice à un niveau définitif de 54,0.

L'enquête a été menée du 23 juin au 27 juillet. Cette amélioration s'est produite malgré un retour des prix moyens de l'essence au-dessus de 4 dollars le gallon, dans un contexte de reprise des hostilités au Moyen-Orient.

“Des améliorations généralisées ont été observées dans tous les groupes, quels que soient les revenus, le niveau d’éducation, le patrimoine, l’âge et l’affiliation politique”, a déclaré Joanne Hsu, directrice des enquêtes auprès des consommateurs. “Les consommateurs restent concentrés sur les questions financières telles que le pouvoir d’achat, tandis que les développements politiques ou militaires restent davantage à l’arrière-plan.”

L'indice de l'enquête mesurant les anticipations des consommateurs en matière d'inflation pour l'année à venir a reculé à 4,2%, un niveau toujours élevé, contre 4,6% en juin. Les anticipations des consommateurs concernant l'inflation pour les cinq prochaines années sont restées stables à 3,3%. Les données gouvernementales publiées ce mois-ci ont montré un ralentissement de l'inflation des prix à la consommation en juin.