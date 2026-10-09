La confiance des consommateurs américains s'est encore détériorée en octobre

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La confiance des consommateurs américains s'est encore détériorée début octobre, la hausse des prix liée au conflit au Moyen-Orient ayant assombri la perception qu'ont les ménages de la situation économique, selon une enquête publiée vendredi.

Les enquêtes auprès des consommateurs menées par l'université du Michigan ont révélé que son indice de confiance des consommateurs avait chuté à 46,3 ce mois-ci, contre un chiffre définitif de 48,1 en septembre. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice de 47,8.

« La frustration liée au coût de la vie ne cesse de croître, car les consommateurs de tous bords politiques estiment que la trajectoire de l’économie s’est affaiblie depuis le début de l’année », a déclaré Joanne Hsu, directrice du programme « Surveys of Consumers ». « Dans l’ensemble, le moral des consommateurs à faibles revenus et de ceux disposant de portefeuilles boursiers modestes a fortement chuté ce mois-ci, ces groupes disposant de moins de ressources pour faire face à la hausse des prix. »

L’indice de l’enquête mesurant les anticipations des consommateurs en matière d’inflation pour l’année à venir a légèrement progressé, passant de 4,6% en septembre à 4,7%. Les anticipations d’inflation à douze mois ont bondi par rapport aux 3,4% enregistrés en février, avant le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran.

Les anticipations des consommateurs concernant l’inflation pour les cinq prochaines années ont augmenté, passant de 3,4% en septembre à 3,5%.