La confiance des consommateurs américains frôle un niveau historiquement bas à l'approche des élections de mi-mandat

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La confiance des consommateurs américains a légèrement reculé en octobre pour s'approcher d'un plus bas historique, la hausse des prix liée au conflit au Moyen-Orient ayant assombri la perception qu'ont les ménages de l'économie à l'approche des élections législatives de mi-mandat, axées sur les questions de pouvoir d'achat, selon une enquête publiée vendredi.

L'enquête sur les consommateurs de l'université du Michigan a indiqué que son indice de confiance des consommateurs avait reculé à 48,0 ce mois-ci, contre un chiffre définitif de 48,1 en septembre. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice de 46,3, ce qui correspondait également à l'estimation préliminaire de l'indice pour octobre.

Le chiffre d’octobre est le deuxième plus bas jamais enregistré, après le plus bas historique de 44,8 atteint en mai, peu après le début de la guerre en Iran.

« Le pouvoir d’achat continue de dominer la perception qu’ont les consommateurs de l’économie », a déclaré Joanne Hsu, directrice des enquêtes auprès des consommateurs. « La confiance est désormais inférieure de 10 % à celle d’il y a un an et de 15 % à celle de février, juste avant le conflit avec l’Iran. »

L'indice de l'enquête mesurant les anticipations des consommateurs en matière d'inflation pour l'année à venir a légèrement progressé, passant de 4,6 % en septembre à4,7%. Les anticipations d'inflation à douze mois ont bondi par rapport aux 3,4 % enregistrés en février, avant le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Les anticipations des consommateurs concernant l’inflation pour les cinq prochaines années ont augmenté, passant de 3,4 % en septembre à 3,5 %.

Des millions d’électeurs américains ont déjà voté par anticipation en vue des élections de mi-mandat du 3 novembre, qui approchent à grands pas et qui détermineront la composition du Congrès pour les deux dernières années du mandat du président Donald Trump. Les sondages indiquent que les républicains risquent de perdre le contrôle de la Chambre des représentants et peut-être du Sénat, alors que la cote de popularité de Trump, selon un sondage Reuters/Ipsos , se situe à un niveau historiquement bas en raison de la flambée des prix du carburant provoquée par sa décision d’attaquer l’Iran fin février.

Les données de l’université du Michigan, ventilées par affiliation politique, ont montré que cette baisse de confiance était principalement le fait des personnes interrogées se déclarant indépendantes, qui constituent un bloc crucial d’électeurs indécis. Leur indice de confiance a chuté à 42,4 – juste au-dessus du plus bas historique de 40,6 enregistré en mai – contre 47,7 en septembre, tandis que les indices des démocrates et des républicains se sont améliorés.