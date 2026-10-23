La confiance des consommateurs américains frôle son plus bas niveau historique à l'approche des élections de mi-mandat

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(Ajout d'un graphique et de détails)

* L'indice de confiance d'octobre, à 48,0, enregistre son deuxième plus bas niveau jamais enregistré

* Le moral des électeurs indépendants recule à 42,4, contre 47,7 en septembre

* Les anticipations d'inflation à un an passent de 4,6 % en septembre à 4,7 %

par Dan Burns

La confiance des consommateurs américains a légèrement reculé en octobre pour s'approcher d'un plus bas historique, la hausse des prix due au conflit au Moyen-Orient ayant assombri la perception qu'ont les ménages de l'économie à l'approche des élections législatives de mi-mandat, axées sur les questions de pouvoir d'achat, selon une enquête publiée vendredi.

L'enquête sur les consommateurs de l'université du Michigan a indiqué que son indice de confiance des consommateurs avait reculé à 48,0 ce mois-ci, contre un résultat définitif de 48,1 en septembre. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice de 46,3, ce qui correspondait également à l'estimation préliminaire de l'indice pour octobre.

Le chiffre d’octobre est le deuxième plus bas jamais enregistré, après le plus bas historique de 44,8 atteint en mai, peu après le début de la guerre en Iran.

« Le pouvoir d’achat continue de dominer la perception qu’ont les consommateurs de l’économie », a déclaré Joanne Hsu, directrice des enquêtes auprès des consommateurs. « La confiance est désormais inférieure de 10 % à celle d’il y a un an et de 15 % à celle de février, juste avant le conflit avec l’Iran. »

Les résultats de cette enquête concordent avec les données des sondages politiques, qui montrent que les électeurs ont une vision pessimiste de l’économie et de la gestion de celle-ci par le président Donald Trump et le Parti républicain.

Des millions d’électeurs américains ont déjà voté par anticipation en vue des élections de mi-mandat du 3 novembre, qui approchent à grands pas et qui détermineront la composition du Congrès pour les deux dernières années du mandat de Trump. Les sondages indiquent que les républicains risquent de perdre le contrôle de la Chambre des représentants et peut-être du Sénat, alors que la cote de popularité de Trump, selon un sondage Reuters/Ipsos , se situe à un niveau historiquement bas en raison de la flambée des prix du carburant provoquée par sa décision d’attaquer l’Iran fin février.

Les données de l’université du Michigan, ventilées par affiliation politique, ont montré que cette baisse de confiance était principalement le fait des personnes interrogées se déclarant indépendantes, qui constituent un bloc crucial d’électeurs indécis. Leur indice de confiance a chuté à 42,4 — juste au-dessus du plus bas historique de 40,6 enregistré en mai — contre 47,7 en septembre, tandis que les indices des démocrates et des républicains se sont améliorés.

L’enquête a révélé une hausse significative cette année chez les indépendants — ainsi que, de manière notable, chez les républicains —, qui citent les prix élevés comme un frein à leurs finances personnelles. Depuis janvier, le nombre d’indépendants évoquant les pressions inflationnistes comme nuisibles à leur situation financière a augmenté de 27 %, tandis qu’il a bondi de 52 % chez les républicains. Les mentions similaires chez les démocrates, quant à elles, ont augmenté de 15 %.

Les ménages n’ayant pas ou peu d’exposition au marché boursier — qui, jusqu’à récemment, progressait rapidement grâce à l’engouement pour le boom des investissements dans l’intelligence artificielle — ont également cité plus fréquemment qu’au début de l’année la hausse des prix comme un frein à leurs finances.

DES ATTENTES D’INFLATION TENACES

L’indice de l’enquête mesurant les anticipations d’inflation des consommateurs pour l’année à venir a légèrement progressé, passant de 4,6 % en septembre à 4,7 %. Les anticipations d’inflation à douze mois ont bondi par rapport aux 3,4 % enregistrés en février, avant le début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran.

Les anticipations d’inflation des consommateurs pour les cinq prochaines années ont augmenté, passant de 3,4 % en septembre et de 3,2 % en mars — juste après le début de la guerre — à 3,5 %.

Dans un rapport d’accompagnement sur les anticipations d’inflation publié parallèlement à l’enquête de confiance d’octobre, M. Hsu a déclaré que la persistance d’anticipations d’inflation élevées dans l’ère post-pandémique de la COVID-19 constituait un risque pour les efforts des responsables de la Réserve fédérale visant à ramener l’inflation à leur objectif de 2 % — objectif non atteint depuis plus de cinq ans.

« Les consommateurs s’attendent globalement à une accélération de l’inflation, et la hausse des anticipations inflationnistes observée cette année ne se limite pas à une seule partie du spectre politique », a écrit M. Hsu. « Le fait que les dépenses de consommation globales aient fait preuve d’une relative résilience malgré des perspectives économiques négatives constitue une raison supplémentaire à la prudence. Si une partie de la consommation reflète actuellement des dépenses de précaution visant à éviter de futures hausses de prix, la désinflation pourrait s’avérer encore plus difficile à atteindre. »

Les responsables de la Fed se réunissent la semaine prochaine à Washington, et malgré des chiffres d’inflation supérieurs aux prévisions ces deux dernières semaines, ils devraient, selon les prévisions générales, maintenir leur taux directeur inchangé entre 3,75 % et 4,00 %, après l’avoir relevé d’un quart de point de pourcentage en septembre. La plupart des responsables de la Fed ont indiqué qu’ils estimaient nécessaire de relever les taux, mais certains dirigeants clés ont également exprimé leur volonté d’attendre davantage de données avant de prendre leur prochaine décision.