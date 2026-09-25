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La confiance des consommateurs américains a reculé en septembre, atteignant son plus bas niveau depuis quatre mois
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 16:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La confiance des consommateurs américains a atteint en septembre son plus bas niveau depuis quatre mois, sur fond d'inquiétudes quant à l'érosion du pouvoir d'achat des ménages due à la hausse de l'inflation, selon une enquête publiée vendredi.

Selon l'enquête sur les consommateurs de l'université du Michigan, l'indice de confiance des consommateurs a reculé ce mois-ci à 48,1 (chiffre définitif), contre 51,7 en août. Ce résultat constitue toutefois une amélioration par rapport à l'estimation préliminaire de 47,8. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice de 47,6.

L’indice est en baisse de 15% par rapport à janvier. L’université du Michigan a indiqué que les perspectives des consommateurs concernant leur situation financière actuelle et celle attendue pour l’année à venir s’étaient toutes deux détériorées d’environ 10%, les inquiétudes liées à la hausse des prix ne cessant de s’amplifier.

“Dans l’ensemble, les entretiens révèlent un large consensus, tous bords politiques confondus, sur le fait que les perspectives économiques se sont assombries depuis le début de l’année”, a déclaré Joanne Hsu, directrice des enquêtes auprès des consommateurs. “Après des baisses particulièrement importantes de la confiance ce mois-ci, celle des républicains est désormais inférieure de 20% à celle de janvier 2026. Celle des démocrates a quant à elle reculé de 13% sur la même période.”

L'indice de l'enquête mesurant les anticipations des consommateurs en matière d'inflation pour l'année à venir est passé de 4,0% en août à 4,6%. Les anticipations d'inflation à douze mois ont bondi par rapport aux 3,4% enregistrés en février, avant le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Les anticipations des consommateurs concernant l'inflation pour les cinq prochaines années ont légèrement augmenté pour atteindre 3,4%, après s'être maintenues à 3,3% pendant trois mois consécutifs.

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1 commentaire

  • 17:01

    Ils pourront remercier, comme beaucoup de pays dans le monde, D Trump avec sa guerre, ses tarifs....il voulait des taux bas, il a eu tout l inverse

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