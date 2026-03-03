 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La conférence judiciaire dans l'affaire opposant les États-Unis à Halkbank est reportée au 11 mars
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 15:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une conférence judiciaire a été ajournée du 3 au 11 mars dans l'affaire pénale du gouvernement américain accusant la banque publique turque Halkbank

HALKB.IS de fraude, de blanchiment d'argent et de conspiration pour avoir prétendument aidé l'Iran à se soustraire aux sanctions économiques américaines, selon un document déposé mardi devant le tribunal fédéral de Manhattan.

L'ajournement s'est fait à la demande des parties, selon le dossier.

Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank