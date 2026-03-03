La conférence judiciaire dans l'affaire opposant les États-Unis à Halkbank est reportée au 11 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une conférence judiciaire a été ajournée du 3 au 11 mars dans l'affaire pénale du gouvernement américain accusant la banque publique turque Halkbank

HALKB.IS de fraude, de blanchiment d'argent et de conspiration pour avoir prétendument aidé l'Iran à se soustraire aux sanctions économiques américaines, selon un document déposé mardi devant le tribunal fédéral de Manhattan.

L'ajournement s'est fait à la demande des parties, selon le dossier.