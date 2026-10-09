La condamnation pour manipulation des taux d'un ancien trader de haut niveau de la Deutsche Bank a été annulée

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* La condamnation de Bittar a été annulée malgré son aveu de culpabilité en 2018

* Le SFO déclare respecter la décision de justice

* Huit des neuf condamnations pour manipulation des taux sont désormais annulées

(Ajout d’un commentaire de M. Bittar au paragraphe 4, précisions tout au long du texte)

par Kirstin Ridley

Christian Bittar, ancien trader vedette de la Deutsche Bank DBKGn.DE , incarcéré au Royaume-Uni pour avoir participé à un complot visant à manipuler les taux d’intérêt de référence, a obtenu vendredi gain de cause en appel et a ainsi été innocenté, ce qui porte un nouveau coup au procureurdu Serious Fraud Office (SFO) .

M. Bittar avait été condamné à cinq ans et quatre mois de prison après avoir plaidé coupable en 2018 de complot en vue de manipuler l’Euribor ( ), le tauxinterbancaireoffert en euros, qui sert à déterminer les taux de contrats financiers et de prêts représentant des milliers de milliards de dollars à l’échelle mondiale.

Mais la Cour d’appel de Londres a annulé vendredi cette condamnation, portant à six le nombre de condamnations prononcées par le SFO pour manipulation des taux qui ont été infirmées cette semaine seulement en raison d’erreurs juridiques. Les juges publieront leurs motifs par écrit ultérieurement.

“J’ai attendu ce jour très, très longtemps”, a déclaré M. Bittar dans un communiqué. “L’injustice dont moi-même et d’autres avons été victimes a enfin été reconnue. Je suis extrêmement reconnaissant envers ceux qui m’ont soutenu tout au long de cette épreuve et ceux qui ont travaillé sans relâche pour y remédier.”

Jason Williams, chef de division au SFO, a indiqué que l’enquêteur et le procureur avaient plaidé en faveur d’une issue différente, mais qu’ils respectaient la décision de la cour.

“Le SFO reste déterminé à lutter contre les cas les plus complexes de fraude, de corruption et de pots-de-vin”, a-t-il ajouté.

LES CINQ EMPLOYÉS DE BARCLAYS VOIENT LEURS CONDAMNATIONS ANNULÉES

L’appel de M. Bittar a été examiné après que des juges de haut rang ont, mercredi, annulé les condamnations de cinq anciens traders de Barclays BARC.L , ce qui a encore davantage ébranlé certaines des poursuites les plus médiatisées du SFO.

M. Bittar, qui a gagné des dizaines de millions de livres sterling à la Deutsche Bank, est la première personne reconnue coupable d’avoir manipulé l’Euribor ou le Libor, son homologue londonien aujourd’hui disparu, à voir sa condamnation annulée après avoir plaidé coupable.

Mais son avocat, Adrian Darbishire, a fait valoir que le plaidoyer de culpabilité de son client reposait sur des erreurs de droit fondamentales, car les procureurs n’avaient pas été tenus de prouver un élément factuel de l’accusation portée contre lui: à savoir qu’il avait accepté de communiquer des taux Euribor “faux ou trompeurs”.

Les traders en produits dérivés ont été présentés par le parquet comme le symbole de la cupidité des banquiers, à une époque où les contribuables étaient en colère face aux plans de sauvetage bancaires colossaux qui ont suivi la crise du crédit de 2007-2009, laquelle avait fait plonger les marchés boursiers et plongé les économies dans la récession.

Après avoir ouvert une enquête pénale en 2012, le SFO a poursuivi 20 personnes. Sept ont été condamnées à l’issue de leur procès, deux ont plaidé coupable et 11 ont été acquittées au cours d’une série de procès et de nouveaux procès complexes à Londres, consacrés à la manipulation des taux, entre 2015 et 2019.

Huit de ces condamnations ont désormais été annulées après que la Cour suprême a jugé l’année dernière que des erreurs juridiques avaient compromis l’équité du premier procès sur le Libor – celui de l’ancien trader d’UBS UBSG.S et de Citigroup C.N , Tom Hayes – ainsi que d’un procès ultérieur concernant l’ancien trader de Barclays, Carlo Palombo.

Ces erreurs, qui portaient principalement sur la manière dont les juges avaient donné leurs instructions aux jurys, ont également entaché les procès ultérieurs relatifs à la manipulation des taux, a estimé mercredi la Cour d’appel.