La compagnie pétrolière serbe NIS, détenue par les Russes, demande une licence américaine pour poursuivre ses activités

La compagnie pétrolière serbe NIS NIIS.BEL , qui appartient à la Russie, a demandé une licence spéciale à l'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor des États-Unis (OFAC) pour continuer à fonctionner pendant les efforts déployés pour résoudre la crise des sanctions.

L'OFAC a imposé des sanctions au secteur pétrolier russe en janvier, mais pour NIS, qui exploite la seule raffinerie de pétrole de Serbie, ces sanctions ont été reportées à plusieurs reprises avant d'entrer en vigueur le 8 octobre.

"Conformément à l'état d'avancement des négociations entre les actionnaires et les parties intéressées, une demande a été soumise à l'OFAC en vue d'obtenir une nouvelle licence qui permettrait à la société de poursuivre ses activités, tandis que les négociations sur une solution durable pour NIS se poursuivent", a déclaré la société mercredi. Washington cherche à ce que la Russie se désengage complètement de NIS et a donné la semaine dernière trois mois aux propriétaires de la société pour trouver un acheteur .

Gazprom Neft contrôle 44,9 % de NIS et Gazprom 11,3 %, tandis que la Serbie en détient 29,9 %, le reste étant détenu par de petits actionnaires.

Les banques ont cessé de traiter les paiements en NIS et l'oléoduc croate JANAF JANF.ZA a cessé de livrer du pétrole brut à la raffinerie. Les autorités estiment que la raffinerie ne pourra pas fonctionner au-delà du 25 novembre sans nouvelles livraisons de brut.

La ministre de l'énergie, Dubravka Djedovic Handanovic, a déclaré mercredi que le gouvernement avait approuvé l'importation de 38 000 tonnes d'essence et de 66 000 tonnes de diesel pour les réserves de l'Etat.

La gouverneure de la banque centrale de Serbie, Jorgovanka Tabakovic, a déclaré que l'OFAC avait averti la banque qu'elle pourrait faire l'objet de sanctions secondaires en raison de sa coopération prolongée avec la NIS.

"Nous avons reçu un avertissement en tant qu'entité coopérant avec (une autre entité commerciale) qui fait l'objet de sanctions. C'est un avertissement sérieux pour nous", a déclaré Tabakovic à des journalistes à Belgrade.

Les propriétaires russes de NIS ont déclaré début novembre qu'ils étaient prêts à abandonner le contrôle de la société. Dimanche, le président populiste de la Serbie, Aleksandar Vucic, a déclaré que le pays des Balkans souhaitait éviter la nationalisation des actifs russes et qu'il était prêt à faire une offre supérieure au prix du marché pour NIS si les négociations de la Russie avec des partenaires asiatiques et européens non identifiés échouaient.