La Compagnie pétrolière impériale lance une alerte incendie à la raffinerie de Sarnia (Ontario)
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 00:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Compagnie pétrolière impériale

IMO.TO a déclaré dimanche qu'elle avait émis une alerte incendie à sa raffinerie de 120 000 barils par jour dans l'Ontario, au Canada.

Le système d'alerte d'urgence du site a été activé et le personnel de la société est intervenu sur le site de Sarnia, a indiqué Imperial dans un message d'alerte d'information communautaire publié dimanche.

La compagnie n'a pas répondu immédiatement à une demande de mise à jour.

