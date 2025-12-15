La Compagnie pétrolière impériale lance une alerte incendie à la raffinerie de Sarnia (Ontario)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Compagnie pétrolière impériale
IMO.TO a déclaré dimanche qu'elle avait émis une alerte incendie à sa raffinerie de 120 000 barils par jour dans l'Ontario, au Canada.
Le système d'alerte d'urgence du site a été activé et le personnel de la société est intervenu sur le site de Sarnia, a indiqué Imperial dans un message d'alerte d'information communautaire publié dimanche.
La compagnie n'a pas répondu immédiatement à une demande de mise à jour.
