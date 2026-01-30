La compagnie pétrolière canadienne Imperial Oil affiche un bénéfice en baisse au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le producteur de pétrole canadien Imperial Oil IMO.TO a affiché une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre, vendredi, pénalisé par la chute des prix du brut.
La société basée à Calgary, en Alberta, a déclaré que son bénéfice net était tombé à 492 millions de dollars canadiens (364,31 millions de dollars américains), ou 1,00 dollar canadien par action, au cours du trimestre terminé le 31 décembre, contre 1,23 milliard de dollars canadiens, ou 2,37 dollars canadiens par action, l'année dernière.
(1 $ = 1,3505 dollar canadien)
