La compagnie italienne ITA Airways suspend certains vols au Moyen-Orient jusqu'au 7 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ITA Airways a suspendu ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 7 mars, suite aux attaques américaines et israéliennes contre l'Iran, a annoncé la compagnie aérienne italienne sur son site Internet samedi.

ITA Airways a ajouté qu'elle n'utiliserait pas l'espace aérien d'Israël, du Liban, de la Jordanie, de l'Irak et de l'Iran jusqu'au 7 mars, et que les vols à destination et en provenance de Dubaï étaient suspendus jusqu'au 1er mars.