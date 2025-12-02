 Aller au contenu principal
La Compagnie des Alpes annonce un parc Astérix en Allemagne "à horizon 2030-2031"
information fournie par Boursorama avec AFP 02/12/2025 à 08:39

La Compagnie des Alpes a annoncé mardi la transformation du parc allemand Belantis, acquis en avril, en un parc Astérix, le premier hors de France, à "horizon 2030-2031".

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Cette mutation se fera graduellement" et "la première zone dédiée à Idéfix (le chien d'Obélix, NDLR) sera inaugurée dès le printemps 2026", a précisé le groupe, en marge de la présentation de ses résultats annuels.

En nombre de bandes dessinées Astérix vendues, l'Allemagne est le deuxième marché juste derrière la France, selon ce communiqué. L'Allemagne est aussi le deuxième marché européen pour les parcs de loisirs.

La Compagnie des Alpes, "en accord avec les éditions Albert René", a pris la décision de transformer le parc de loisirs Belantis "tel qu'il est aujourd’hui pour en faire le premier Parc Astérix en dehors de France".

Selon le groupe, le parc Belantis, "un des plus grands parcs d'attractions dans l'est de l'Allemagne", "possède de solides atouts" comme son accès direct via l'autoroute depuis Leipzig et sa proximité de Dresde et Berlin.

Il bénéficie également d'une étendue de "plus de 80 hectares détenus en pleine propriété (comprenant une réserve de 41 hectares disponibles pour des développements futurs)", a indiqué la Compagnie des Alpes. "Ce parc a le potentiel pour accueillir, à terme, près de 900.000 visiteurs par an", évalue-t-elle.

En France, le parc Astérix, propriété de la Compagnie des Alpes, a présenté en octobre un plan d'investissement de 250 millions d'euros d'ici 2030 pour se développer, avec l'ambition d'entrer dans le top 5 des parcs d'attractions européens.

Ce parc Astérix, au deuxième rang des parcs d’attractions les plus visités en France derrière Disneyland Paris, avec 2,9 millions de visiteurs sur la saison 2024-2025, se situe aujourd'hui au niveau européen à la 8e place.

L'annonce de l'ouverture d'un parc Astérix en Allemagne a été faite en marge de la présentation par le groupe de nouveaux résultats annuels "record" pour son exercice annuel décalé 2024-2025.

