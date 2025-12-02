 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 089,25
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Compagnie des Alpes améliore sa rentabilité en 2024-25
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 08:17

La Compagnie des Alpes publie au titre de son exercice 2024-25 un résultat net part du groupe en croissance de 15,8% à 107 millions d'euros, et un excédent brut opérationnel (EBO) en hausse de 16,7% à 409 MEUR, 'en ligne avec les dernières indications données'.

Son taux de marge d'EBO s'est ainsi amélioré de 1 point à 29,3%, pour un chiffre d'affaires record de l'ordre de 1,4 MdEUR, en hausse de 12,8%. A périmètre comparable, son CA a augmenté de 8,9%, porté par l'ensemble de ses activités.

Le groupe de domaines skiables et de parcs de loisirs explique avoir bénéficié de la forte croissance de l'activité conjuguée à une bonne maîtrise des charges d'exploitation, de la baisse des prix unitaires de l'électricité et de l'effet relutif des acquisitions.

Il sera proposé à l'AG du 11 mars, un dividende de 1,10 euro par action au titre de l'exercice 2024-25, en augmentation de 10% et correspondant à un taux de distribution de 52% du résultat net part du groupe, conformément à son objectif.

La CDA vise une croissance de son EBO proche de 10% (hors plus-values liées aux produits de cession des biens immobilisés de Tignes) pour son exercice 2025-26, et confirme tabler sur un EBO supérieur ou égal à 500 MEUR à horizon 3 / 4 ans.

Valeurs associées

CIE DES ALPES
23,6500 EUR Euronext Paris +5,35%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Les Bourses européennes ouvrent prudemment
    information fournie par AFP 02.12.2025 09:07 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert sans tendance notable mardi, dans un climat de prudence sur les marchés, avant la publication d'indicateurs économiques cette semaine en Europe et aux Etats-Unis. Vers 8H05 GMT, Paris cédait 0,12%, Londres était stable ... Lire la suite

  • BUREAU VERITAS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    BUREAU VERITAS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.12.2025 08:56 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 02.12.2025 08:54 

    * L'OREAL OREP.PA va "assurément" étudier une entrée au capital de la maison de couture italienne Armani et le groupe français de cosmétiques va commencer à y travailler "très bientôt", a déclaré lundi son directeur financier Christophe Babule lors d'une discussion ... Lire la suite

  • PUBLICIS GROUPE : La tendance baissière peut reprendre
    PUBLICIS GROUPE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.12.2025 08:50 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank