La Compagnie des Alpes améliore sa rentabilité en 2024-25
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 08:17
Son taux de marge d'EBO s'est ainsi amélioré de 1 point à 29,3%, pour un chiffre d'affaires record de l'ordre de 1,4 MdEUR, en hausse de 12,8%. A périmètre comparable, son CA a augmenté de 8,9%, porté par l'ensemble de ses activités.
Le groupe de domaines skiables et de parcs de loisirs explique avoir bénéficié de la forte croissance de l'activité conjuguée à une bonne maîtrise des charges d'exploitation, de la baisse des prix unitaires de l'électricité et de l'effet relutif des acquisitions.
Il sera proposé à l'AG du 11 mars, un dividende de 1,10 euro par action au titre de l'exercice 2024-25, en augmentation de 10% et correspondant à un taux de distribution de 52% du résultat net part du groupe, conformément à son objectif.
La CDA vise une croissance de son EBO proche de 10% (hors plus-values liées aux produits de cession des biens immobilisés de Tignes) pour son exercice 2025-26, et confirme tabler sur un EBO supérieur ou égal à 500 MEUR à horizon 3 / 4 ans.
Valeurs associées
|23,6500 EUR
|Euronext Paris
|+5,35%
A lire aussi
-
Les marchés boursiers européens ont ouvert sans tendance notable mardi, dans un climat de prudence sur les marchés, avant la publication d'indicateurs économiques cette semaine en Europe et aux Etats-Unis. Vers 8H05 GMT, Paris cédait 0,12%, Londres était stable ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
* L'OREAL OREP.PA va "assurément" étudier une entrée au capital de la maison de couture italienne Armani et le groupe français de cosmétiques va commencer à y travailler "très bientôt", a déclaré lundi son directeur financier Christophe Babule lors d'une discussion ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer