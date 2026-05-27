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La compagnie de croisière Carnival signale une violation de données à caractère personnel
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 23:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie de croisière Carnival Corp

CCL.N a déclaré mercredi avoir détecté en avril un incident de cybersécurité lié au piratage du compte d'un employé, qui a entraîné la fuite de certaines informations personnelles, notamment des noms, des adresses et des numéros d'identification délivrés par les autorités.

La société a déclaré avoir rapidement bloqué cette activité non autorisée, qui utilisait des techniques d'ingénierie sociale pour tromper un employé et accéder aux données. Carnival a ajouté avoir fait appel à des experts en sécurité tiers pour mener une enquête approfondie.

* La société informe les personnes concernées par e-mail dans la mesure du possible et propose à ses clients américains deux ans de surveillance gratuite de leur crédit via TransUnion, les notifications débutant le 27 mai, a indiqué Carnival dans son communiqué.

* Carnival a déclaré avoir renforcé ses contrôles de sécurité et de surveillance et qu'elle continuerait à améliorer ses mesures informatiques et de protection des données.

* La société a exhorté les personnes concernées à s'inscrire à la surveillance gratuite du crédit, à rester vigilantes face à la fraude, à vérifier l'activité de leur compte et leurs rapports de crédit, et à signaler tout soupçon d'usurpation d'identité aux autorités locales.

* En 2021, Carnival avait détecté un accès non autorisé à ses systèmes informatiques, qui avait affecté les informations personnelles de certains clients, employés et membres d'équipage de Carnival Cruise Line, Holland America Line, Princess Cruises et des services médicaux.

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