La compagnie d'assurance australienne QBE s'apprête à connaître sa meilleure semaine depuis quatre mois après la révision à la hausse de sa note par Citi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** L'action du groupe d'assurance australien QBE

QBE.AX poursuit sa progression, gagnant 1,8 % à 24,805 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 5 août

** En hausse d’environ 4,2 % sur la semaine, le titre s’apprête à enregistrer sa meilleure performance depuis début juin

** Dans une note publiée en début de semaine, Citi a indiqué que la capacité de l'assureur à générer une croissance à un chiffre moyen de ses primes brutes souscrites (GWP), tirée par les volumes, tout en maintenant ses marges de souscription, le distingue de ses concurrents nationaux

** La société de courtage a relevé sa recommandation sur le titre à “Acheter” et a augmenté son objectif de cours de 10,3 % à 26,70 dollars australiens

** Elle a également souligné que QBE générait déjà 1,5 milliard de dollars de primes brutes souscrites et estimait que ce chiffre pourrait atteindre 2,5 milliards de dollars américains à moyen terme

** Citi a réitéré son opinion positive sur le titre, soutenue par une plus grande stabilité des résultats grâce à une politique de provisionnement prudente

** Depuis le début de l'année, QBE affiche une hausse d'environ 25 %