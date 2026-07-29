La compagnie bangladaise US-Bangla va acquérir 21 appareils Boeing dans le cadre d'un plan d'expansion de 1,5 milliard de dollars

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US-Bangla Airlines, première compagnie aérienne privée du Bangladesh, prévoit d'acquérir 21 Boeing BA.N dans le cadre d'un contrat d'une valeur d'environ 1,5 milliard de dollars afin d'étendre son réseau international, a-t-elle annoncé mercredi.

Cette commande, annoncée lors de l'événement "Beyond with Boeing" à Dacca, comprend 15 Boeing 737-8 et six Boeing 737-800, dont les livraisons sont prévues d'ici fin 2027.

Le marché du transport aérien international du Bangladesh génère environ 5,8 milliards de dollars par an, mais ce sont les compagnies aériennes étrangères qui transportent la majorité des passagers, ce qui entraîne une importante sortie de devises étrangères. Alors que le pays s'efforce de remédier à ce problème et de renforcer ses liens commerciaux avec les États-Unis, le Bangladesh a convenu en avril d'acheter 14 appareils Boeing d'une valeur d'environ 3,7 milliards de dollars au prix catalogue.

US-Bangla Airlines a déclaré que l’accord conclu mercredi allait bien au-delà d’une simple extension de la flotte.

"Cela reflète notre vision à long terme, qui consiste à transformer US-Bangla d’une simple compagnie aérienne en un groupe aéronautique mondial pleinement intégré", a déclaré Mohammad Abdullah Al Mamun, directeur général d’US-Bangla Airlines, lors de l’événement auquel ont assisté des représentants du gouvernement, des diplomates et des dirigeants de Boeing.

Outre l’achat d’avions, Mohammad Abdullah Al Mamun a indiqué que la compagnie, fondée en 2014, investissait dans la technologie, la formation, la maintenance, le fret, la restauration et les infrastructures afin de soutenir la croissance à long terme du secteur aérien bangladais.

US-Bangla a indiqué que ces nouveaux appareils permettraient de soutenir son expansion en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, en Asie de l’Est et au Moyen-Orient, notamment grâce à des liaisons prévues vers Bangalore, Colombo, Katmandou, Pékin, Penang, Koweït et Médine, sous réserve des autorisations réglementaires.