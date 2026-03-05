 Aller au contenu principal
La compagnie aérienne saoudienne flynas assurera des vols limités vers Dubaï à partir de vendredi
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 19:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne saoudienne à bas prix flynas assurera des vols exceptionnels limités entre l'Arabie saoudite et Dubaï, aux Émirats arabes unis, à partir de vendredi, a rapporté jeudi la télévision d'État saoudienne.

Guerre en Iran
  • Une colonne de fumée s'élève au dessus d'immeubles de Doha, au Qatar, où les autorités ont annoncé intercepter des missiles, le 5 mars 2026 ( AFP / Mahmud Hams )
    Trump veut choisir le prochain dirigeant iranien, Beyrouth craint le pire
    information fournie par AFP 05.03.2026 20:32 

    Donald Trump a exigé jeudi "d'être impliqué" dans le choix du successeur du guide suprême iranien Ali Khamenei, au sixième jour d'une guerre au Moyen-Orient qui menace la banlieue sud de Beyrouth d'un terrifiant déluge de feu israélien. "Le fils de Khamenei n'est ... Lire la suite

  • Une couronne de fleurs et un portrait de Quentin Deranque avant une marche en sa mémoire, le 21 février 2026 à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Homicide de Quentin Deranque: le 7ème mis examen finalement écroué
    information fournie par AFP 05.03.2026 20:25 

    Un des hommes mis en examen pour "homicide volontaire" dans l'enquête sur la mort du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque à Lyon, initialement laissé en liberté, a finalement été écroué jeudi, a annoncé la Cour d'appel à l'AFP, alors qu'une vidéo ... Lire la suite

  • Des marins iraniens blessés, secourus de leur frégate IRIS Dena après son torpillage par un sous-marin américain au large des côtes du Sri Lanka, arrivent à l'hôpital Karapitiya de Galle pour y être soignés, le 5 mars 2026 au Sri Lanka ( AFP / Ishara S. KODIKARA )
    Le Sri Lanka abrite un navire de guerre iranien par crainte d'une attaque américaine
    information fournie par AFP 05.03.2026 20:10 

    Le Sri Lanka a évacué jeudi 208 membres d'équipage d'un second navire de guerre iranien s'étant approché de ses eaux territoriales, a annoncé le président Anura Kumara Dissanayake, au lendemain du torpillage d'une frégate iranienne par un sous-marin américain. ... Lire la suite

  • Guerre en Iran: Londres a commencé à rapatrier ses ressortissants
    Guerre en Iran: Londres a commencé à rapatrier ses ressortissants
    information fournie par AFP Video 05.03.2026 20:08 

    Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé jeudi qu'un "premier vol charter en provenance d'Oman a décollé", précisant que "d'autres vols seront affrétés dans les prochains jours", alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son sixième jour.

