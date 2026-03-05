La compagnie aérienne saoudienne flynas assurera des vols limités vers Dubaï à partir de vendredi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne saoudienne à bas prix flynas assurera des vols exceptionnels limités entre l'Arabie saoudite et Dubaï, aux Émirats arabes unis, à partir de vendredi, a rapporté jeudi la télévision d'État saoudienne.