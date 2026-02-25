La compagnie aérienne néerlandaise KLM suspend ses vols vers Tel Aviv

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne KLM a annoncé mercredi qu'elle suspendait temporairement ses vols entre Amsterdam et Tel Aviv à partir du 1er mars, selon un communiqué de la compagnie publié mercredi.

KLM, la branche néerlandaise du groupe Air France KLM (AIRF.PA), a déclaré qu'il n'était pas "commercialement ou opérationnellement faisable" pour la compagnie d'opérer des vols vers Tel Aviv.