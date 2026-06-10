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La compagnie aérienne nationale ougandaise s'engage à acheter 10 nouveaux Boeing
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 18:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de la source (Palais présidentiel ougandais) et ajout de la valeur de la transaction fournie par la chaîne UBC, ainsi que de nouvelles informations aux paragraphes 2 et 3)

Le président ougandais Yoweri Museveni a assisté mercredi à la signature d'un accord d'acquisition d'avions entre la compagnie aérienne publique Uganda Airlines et le constructeur américain Boeing BA.N portant sur 10 nouveaux appareils.

“L'extension de la flotte, qui comprend des avions de passagers et de fret, renforcera le commerce, le tourisme et les investissements, et positionnera l'Ouganda comme une plaque tournante régionale majeure de l'aviation”, a écrit la présidence ougandaise dans un message publié sur X.

La chaîne de télévision ougandaise UBC a indiqué que l'accord s'élevait à 3,7 billions de shillings ougandais (984,64 millions de dollars).

(1 $ = 3 757,7100 shillings ougandais)

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