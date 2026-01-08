La compagnie aérienne israélienne Arkia conclut un accord avec JetBlue sur les liaisons aériennes aux États-Unis

La compagnie aérienne israélienne Arkia Airlines a déclaré jeudi qu'elle avait signé un accord avec le transporteur américain à bas prix JetBlue Airways JBLU.O qui permettrait à ses clients d'effectuer des correspondances sur les vols JetBlue aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Arkia, société privée, assure principalement des vols intérieurs et vers l'Europe, mais elle a lancé il y a un an des vols entre Tel-Aviv et New York, en concurrence avec sa grande rivale et compagnie nationale El Al Israel Airlines ELAL.TA .

Dans le cadre de l'accord dit "interline", le programme de vols d'Arkia, qui comprend jusqu'à sept vols hebdomadaires sans escale à destination de l'aéroport JFK, sera relié au réseau de destinations de JetBlue.

"Cet accord renforce considérablement les activités long-courrier d'Arkia et élargit la gamme de services offerts aux clients voyageant en Amérique du Nord", a déclaré Oz Berlowitz, directeur général d'Arkia.

Dave Jehn, vice-président de JetBlue JBLU.O , la sixième compagnie aérienne des États-Unis, a déclaré que le nouveau partenariat avec Arkia "nous permet d'étendre notre portée mondiale et d'offrir à nos clients un plus grand nombre de destinations et des correspondances fluides entre les vols."

El Al a également conclu un accord interligne avec JetBlue, mais un accord de partage de codes entre les deux compagnies a pris fin en octobre.