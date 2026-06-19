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La Commonwealth Bank of Australia nomme une nouvelle directrice des systèmes d'information et un nouveau directeur technique pour renforcer sa stratégie en matière de technologie et d'intelligence artificielle
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 01:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commonwealth Bank of Australia CBA.AX a nommé vendredi Victoria Ledda au poste de directrice des systèmes d'information du groupe et Rodrigo Castillo à celui de directeur technique du groupe, alors que l'établissement bancaire renforce son engagement en faveur du numérique, des données et de l'intelligence artificielle.

Voici quelques détails:

* Mme Ledda dirigera la stratégie technologique alignée sur les besoins métier et sa mise en œuvre à l'échelle du groupe, tandis que M. Castillo supervisera les fondements technologiques de l'entreprise, notamment l'ingénierie, la sécurité et les capacités en matière d'IA.

* Cette décision intervient alors que la CBA, première banque australienne en termes de capitalisation boursière, intensifie ses investissements technologiques afin d’améliorer l’expérience client et de renforcer ses opérations, même si le déploiement de l’IA devient de plus en plus coûteux et complexe .

* Le directeur général, Matt Comyn, a déclaré que ces nominations reflétaient la volonté de la banque de « fournir aux clients une technologie meilleure, plus sûre et plus résiliente ».

* Ces nominations prendront effet le 1er juillet et sont soumises à l’approbation des autorités réglementaires, a précisé la CBA.

* La CBA, qui se positionne comme l’un des pionniers de l’IA, a récemment organisé un sommet interne auquel participait Sam Altman, directeur général d’OpenAI , et a recruté ce qu’elle décrit comme le premier directeur scientifique en IA au sein d’une banque du pays.

* Fin avril, Bloomberg a rapporté que le groupe ANZ ANZ.AX avait nommé son premier directeur des données et de l’IA.

* Mme Ledda a rejoint la CBA en 2021 à des postes de direction dans le domaine technologique, et M. Castillo a pris ses fonctions de directeur des technologies en 2023. Auparavant, Mme Ledda a passé 15 ans chez Goldman Sachs et M. Castillo a occupé des postes de direction chez HSBC.

IA: Intelligence artificielle

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