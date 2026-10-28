La commission sud-coréenne des médias inflige des amendes à Google et Apple concernant leurs systèmes de paiement par application

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réaction d'Apple au paragraphe 3 et de celle de Google au paragraphe 4)

La Commission sud-coréenne des médias et des communications a infligé une amende à Google

GOOGL.O et à Apple AAPL.O pour avoir contraint les utilisateurs à utiliser des systèmes de paiement spécifiques pour les applications, et leur a ordonné de prendre des mesures correctives, a annoncé mercredi l'autorité de régulation.

Google s'est vu infliger une amende de 42,9 milliards de wons (32,35 millions de dollars) et Apple une amende de 20,8 milliards de wons, a précisé la commission dans un communiqué.

Apple a déclaré ne pas être d’accord avec cette décision et être en train d’étudier les options qui s’offrent à elle conformément à la législation sud-coréenne. La société a ajouté qu’elle avait collaboré avec des développeurs tiers pour favoriser l’innovation via son App Store.

Contacté par Reuters, Google n'a pas immédiatement réagi.

(1 dollar = 1.326,0900 wons)